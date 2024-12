¿Rauw Alejandro asistió a las fiestas de P. Diddy? El cantante reveló la verdad

Desde hace unos meses, el reconocido rapero y productor musical P. Diddy, se encuentra en el centro de una polémica luego de ser acusado de graves delitos sexuales.

El rapero de 55 años es acusado de, presuntamente, haber utilizado su influencia y poder para explotar sexualmente a varias mujeres. Las víctimas alegan haber sido sometidas a diversas formas de coerción y manipulación, así como a agresiones físicas y psicológicas durante unas polémicas fiestas que realizaba el artista en sus polémicas fiestas.

¿P. Diddy y Rauw Alejandro son amigos?

En una reciente entrevista para el programa El Vacilón de la Mañana, una emisora de Nueva York, Rauw Alejandro respondió a las especulaciones sobre su supuesta participación en las famosas fiestas organizadas por P. Diddy.

El intérprete de Hayami Hana quiso aclarar la verdadera naturaleza de su relación con el reconocido rapero estadounidense, luego que los locutores le recordaran un encuentro que tuvieron durante un partido de fútbol del Inter de Miami.

“Eso fue hace como tres años, antes de que todo se desbordara. La verdad es que no lo conozco bien, ni siquiera entendí mucho lo que me decía. Estaba más pendiente del juego, su inglés era complicado”, dijo

Rauw Alejandro. Fotografía por: Getty Images

Sin embargo, Rauw Alejandro ha desmentido rotundamente estas especulaciones. En la entrevista, el artista puertorriqueño reveló que sus encuentros con P. Diddy han sido esporádicos y casuales, y que nunca ha sido invitado a ninguna de sus fiestas. “Yo nunca fui a esos parties, por si acaso”, aseguró el cantante, dejando claro que no hay ningún vínculo especial entre ellos.

Aunque no asistió a ninguna de sus fiestas, Rauw Alejandro sí confirmó que P. Diddy lo invitó a colaborar en uno de sus álbumes. “Me dijo que estaba trabajando en un álbum y me invitó a hacer una canción, algo así, pero yo le dije ‘te aviso’”, contó el cantante. Con estas declaraciones, Rauw Alejandro ha querido poner fin a las especulaciones y aclarar cualquier malentendido sobre su relación con P. Diddy. El artista puertorriqueño ha dejado claro que su enfoque está en su carrera musical y que no desea verse involucrado en ningún tipo de polémica.