Reconocida exreina colombiana reveló que su novio le habría sido infiel con Ricky Martin

Esta semana, unas declaraciones de Kelly Reales, quien representó al departamento de Bolívar en el certamen Miss Universe Colombia 2024, donde logró ubicarse dentro del grupo de semifinalistas, generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. La modelo e influencer aseguró que su exnovio, supuestamente, la engañó con Ricky Martin, el reconocido cantante de Livin’ la vida loca.

¿Qué pasó con el novio de Kelly Reales?

La modelo cartagenera participó recientemente en el reality El desorden de Marko, grabado en Miami, donde habló sin filtros sobre el fin de su relación con el modelo Max Barz. Según contó, todo comenzó con rumores sobre la cercanía entre su entonces novio y el artista puertorriqueño. Al principio, no les prestó mucha atención, pero un pequeño detalle que parecía insignificante terminó por encender las alarmas. Fue un amigo cercano quien se dio cuenta de algo raro en una historia que publicó Ricky Martin: en la imagen se veían unos pies con sandalias negras que le resultaron muy familiares.

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“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta. En el Instagram de Ricky Martin salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘¿Kelly, estos no son los pies de este man?’. Yo lo veo y no los reconozco, le digo: ‘Papi, no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente ahora que llegue’”, contó.

La confirmación, según ella, llegó un tiempo después, durante un viaje a Tailandia con su pareja. Allí, la exreina le pidió prestadas unas sandalias a Max Barz y se dio cuenta de que eran idénticas a las que había visto en la publicación del cantante. “Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué’”, recordó la exreina de belleza.

Lejos de calmarse, la situación se volvió aún más tensa cuando, poco después de la ruptura, el modelo compartió una foto junto a Ricky Martin. Para muchos, esto fue visto como una confirmación indirecta de las sospechas que ya circulaban.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Ese es otro nivel de infidelidad”, “fuertes declaraciones”, “no todo el mundo se da el lujo q le peguen cacho con Ricky Martín mi amor”, “lo más random que a Kelly le ha pasado”, “hay niveles de niveles”, “vayan a verle los likes de Ricky Martín en las fotos de Instagram del ex”, “es que no te cambió por cualquiera por ahí”, “La kelly se lo disfrutó y se lo canaleó bien sabroso que es lo importante”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.