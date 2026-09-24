Reconocido actor acudió a la eutanasia tras enfrentar años de intensos dolores: "Me rindo"

Delphine Depardieu, amiga cercana de Arnadu Denis confirmó la muerte del actor al diario francés Le Parisien. De acuerdo con sus declaraciones, el artista de 43 años murió “aliviado, casi con una sonrisa en los labios”, tras luchar durante varios años contra dolores crónicos en su cuerpo.

¿Qué pasó con el actor Arnaud Denis?

Los problemas de salud del intérprete comenzaron tras una cirugía realizada el 17 de julio de 2023, donde se le trató una hernia inguinal derecha. Durante el procedimiento, le implantaron una prótesis de polipropileno. Según Denis, después de esa operación, empezó a experimentar una serie de síntomas que solo se agravaron con el tiempo.

El actor relató que sufría dolores intensos, además de náuseas, temblores y varios problemas digestivos, musculares y neurológicos. Según Le Monde, llegó a perder 17 kilos en aproximadamente tres meses. Su situación se volvió tan crítica que tuvo que dejar su carrera como actor y quedó con una invalidez severa. Aunque la prótesis fue retirada en Estados Unidos en abril de 2024, sus problemas de salud persistieron y, según su abogado, el sufrimiento se volvió cada vez más insoportable. En enero de 2026, Denis hizo pública su decisión de optar por la eutanasia en Bélgica. En ese momento, explicó que ya no podía llevar la vida que solía tener y que los médicos no encontraban una solución que pudiera aliviar su sufrimiento.

En marzo de este año, mientras estaba en cuidados paliativos en un hospital de Bélgica, Denis reveló que llevaba meses reflexionando sobre esta opción. En una entrevista que se publicó en ese momento en Le Progrès, el actor comentó que sentía que había agotado todas las alternativas posibles. Su solicitud de eutanasia estaba en proceso en Bélgica mientras recibía atención médica. Finalmente, el procedimiento se llevó a cabo el 22 de septiembre en Namur. Su abogado, Philippe Courtois, explicó a la AFP que la decisión se tomó tras la evaluación de tres médicos y que el objetivo del procedimiento era poner fin a los intensos dolores que estaba sufriendo.

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En sus redes sociales, el actor había expresado su frustración al no sentir alivio durante estos tres años: "Aguanté, a toda costa, durante tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho. La gente suele pensar, con cierta ingenuidad, que para mejorar y recibir tratamiento basta con ir al hospital. Por desgracia, no es así. Yo también lo creía".

¿Quién era el actor Arnaud Denis?

Antes de que sus problemas de salud interrumpieran su carrera, Denis había forjado gran parte de su trayectoria en el teatro. Se formó con el profesor Jean-Laurent Cochet y luego continuó su educación en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París. En 2003, a los 20 años, fundó la compañía Les Compagnons de la Chimère, que dirigió durante 15 años. A lo largo de su carrera, desarrolló diversos proyectos como actor y director, especialmente enfocados en los grandes clásicos de la literatura y el teatro.

Uno de sus trabajos más destacados fue Las relaciones peligrosas, una obra que dirigió y que tuvo una exitosa temporada en París. Esta producción recibió cuatro nominaciones a los premios Molières de 2025, y Delphine Depardieu, parte del elenco, se llevó el premio a mejor actriz. Aunque Denis estaba destinado a interpretar a Valmont, su deterioro físico le impidió seguir con el papel. En el cine, también hizo una aparición en Yves Saint Laurent, una película dirigida por Jalil Lespert y estrenada en 2014, además de participar en varias producciones televisivas.