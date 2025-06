Reconocido actor aseguró que fue víctima de abuso sexual por varias mujeres

Julián Gil no solo es actor, también es modelo, presentador de televisión y empresario con una importante carrera internacional. Aunque nació en Argentina, fue criado en Puerto Rico y también vivió un tiempo en Venezuela antes de consolidar su carrera en América Latina y Estados Unidos.

Comenzó en la industria como modelo en Puerto Rico durante los años 90 y se formó en teatro participando en obras como Por el medio si no hay remedio, Sexo, pudor y lágrimas y Nueve semanas y media.

En cuanto a la televisión, se hizo famoso por su participación en telenovelas como Sortilegio, El Maleficio, Eva Luna, La que no podía amar, Por Amar Sin Ley, entre otras. Además, fue presentador de Apartamento 52, 100 x 35, Julián por la noche, Siéntese quien pueda, entre otros programas.

¿Qué le pasó a Julián Gil?

La vida personal del actor ha sido de gran interés para sus seguidores y para los medios de comunicación en Latinoamérica. Recientemente, el actor participó en el reality Secretos de pareja donde hizo una revelación que sorprendió a muchos.

Durante una conversación con sus compañeros, aseguró: “A mí sí me han acosado mujeres y ahora que analizo yo siento que en su momento también hasta me han abusado, pero en ese momento dije: ‘Sí, estuvo rico, cool, sabroso, pero sí fui abusado’”.

Aunque el artista no ahondó mucho en el tema, aseguró que eso le ocurrió en momentos en los que él se negó a tener un encuentro sexual. “En más de una ocasión he estado en situaciones donde he dicho que no, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones sin querer. Arrepentido y ofendido en más de una ocasión”.

El actor de El Maleficio también señaló por qué ese tipo de temas son poco comentados por el género masculino. Generalmente, son las mujeres las que suelen denunciar esas acciones: “los hombres latinos somos muy machistas para reconocer cuando fuimos abusados. Pero desde el momento en que decimos que no, que estamos borrachos, ya es un abuso sexual, lo haga quien lo haga, Pero como hombres, no lo decimos por vergüenza, por miedo, por lo que dirán”, aseguró. Sin embargo, no hizo referencia a qué momento de su vida le ocurrió eso.

Detalles de la vida personal de Julián Gil

Julián es padre de tres hijos: Nicolle, quien nació cuando él tenía 15 años; Julián Jr., quien nació de su relación con María Hilda Rivera; y Matías Gregorio, su hijo con la actriz Marjorie de Sousa, con quien tuvo una mediática y larga batalla legal por la custodia. Desde 2020, está en una relación con la periodista deportiva Valeria Marín, y se casaron en diciembre de 2024. Además, ha enfrentado problemas de salud, como el cáncer de piel, lo que lo llevó a convertirse en un defensor de la prevención y el autocuidado.