Reconocido actor y cantante fue sometido a delicada cirugía: “Mucho tiempo desconectado”

Las últimas semanas no han sido fáciles para el actor venezolano Carlos Mata. El también cantante ha estado lidiando con problemas en la zona cervical de su columna. A través de sus redes sociales, el artista de 74 años había revelado que necesitaba una operación pues estaba sufriendo intensos dolores en el cuello y un notable deterioro de sus discos cervicales. Explicó, además, que prácticamente “no le quedaban discos en esa área”, lo que hacía imprescindible la intervención quirúrgica.

¿Qué le pasó al actor Carlos Mata?

El procedimiento estaba programado desde hace varias semanas y, finalmente, se realizó el 3 de septiembre de 2026, en la parte superior de la columna vertebral. El artista mismo confirmó la fecha más tarde y comentó que ahora está en plena recuperación. “Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Paso solo unos minutos para ponerles al día. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando.. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”, escribió en un post donde aparece acostado en una cama hosptitalaria.

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Debido a su estado de salud, el actor estuvo alejado de las redes sociales. Durante ese tiempo, empezaron a circular rumores sobre su supueta muerte. Mata ya había tenido que aclarar esto antes de su cirugía y ahora, tras su regreso, volvió a tocar el tema. “Mi gente amada. En las redes hay "personas" que se dedican a inventar "noticias" para llamar la atención, ya sea por resentimiento con la vida, por ganarse unos "likes", conseguir unos pocos seguidores o por sacar dinero a costa de quien sea. Me han matado varias veces a lo largo de los años, por favor: No caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos. En estos días me han vuelto a fallecer”, dijo.

Enseguida, agregó: “A mí no me afecta, pero a mi familia, a la gente que te quiere bien, sí les da un buen susto innecesario. El día que yo muera se los informaré personalmente. Les saldré a media noche y les daré la noticia, pero con voz de ultratumba; solo para fastidiar a estos bichos. Así que, a la gente de buena voluntad, les confieso que NO ESTOY MUERTO; ¡estaba de parranda!”.

¿Quién es Carlos Mata?

Carlos Mata es un reconocido actor de la televisión latinoamericana. Su carrera comenzó en los 80 y 90, cuando protagonizó varias telenovelas que se convirtieron en grandes éxitos en varios países. Algunas de las producciones de las que ha hecho parte son: Cristal, donde compartió pantalla con Jeannette Rodríguez, La dama de rosa, Señora, Las dos Dianas y Anabel. Además de la actuación, también desarrolló una exitosa carrera como cantante, llevando su música a audiencias de toda Latinoamérica. Una de sus canciones más recordadas es Que por qué te quiero, que formó parte de la banda sonora de la telenovela Topacio.