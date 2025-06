Reconocido creador de contenido fue víctima de robo en Argentina. Esto pasó

Con una ruana al hombro y una mirada aguda sobre la realidad colombiana, Julián Pinilla se ha convertido en una de las voces más auténticas del país en las redes sociales. Más conocido como “el chico de la ruana”, este creador de contenido ha logrado destacarse por su estilo sencillo, su fuerte acento del altiplano y un discurso que mezcla humor, crítica social y orgullo por lo rural.

A través de plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, Pinilla publica videos en los que reflexiona sobre la vida cotidiana, la desigualdad, la política y la identidad nacional. Su éxito no radica en el uso de efectos sofisticados o montajes elaborados, sino en la fuerza de sus palabras, su carisma natural y la coherencia con la que representa al colombiano común.

“Yo hablo como me enseñaron mis papás, como se habla en mi tierra. No necesito disfrazar mi voz ni mi ropa para que me entiendan”, expresó en una de sus publicaciones virales, donde defendía el valor de las tradiciones campesinas y cuestionaba los estereotipos impuestos desde los centros urbanos.

Lejos del glamour de las celebridades digitales, Pinilla ha cultivado una comunidad que valora su autenticidad y su compromiso con causas sociales. Su ruana, más que una prenda, se ha convertido en símbolo de resistencia cultural y de arraigo a lo propio.

¿Quién es la novia de Julián Pinilla?

Más allá de las pantallas y del carisma que caracteriza al “Chico de la Ruana”, Julián Pinilla, hay una figura que ha estado presente de manera constante y significativa: Gina Paola Rivera, su pareja sentimental y compañera de camino en el mundo digital.

Gina, también creadora de contenido, ha ganado visibilidad por su autenticidad, humor y el vínculo genuino que proyecta con Julián. Juntos forman una pareja que no solo comparte la vida personal, sino también un proyecto conjunto en redes sociales, donde ambos conectan con miles de seguidores que valoran su sencillez y compromiso social.

Su historia comenzó como una amistad, colaborando en contenidos y compartiendo visiones similares sobre la vida y la cultura popular colombiana. Con el tiempo, la relación creció, y hoy llevan más de año y medio juntos, consolidándose como una de las duplas más queridas del ámbito digital nacional.

Gina ha demostrado ser un pilar en la vida de Pinilla. En marzo de 2023, lo felicitó emocionada cuando fue reconocido con el premio India Catalina como Mejor Creador de Contenido Digital, publicando en sus redes: “¡Sabía que ese premio era tuyo! Conozco tu corazón”. Su mensaje reflejó no solo admiración profesional, sino también una profunda conexión personal.

La pareja enfrentó uno de sus momentos más difíciles en junio de 2023, cuando fueron víctimas de un violento “paseo millonario” en Bogotá. Ambos fueron retenidos por delincuentes que los golpearon y despojaron de sus pertenencias. Gina sufrió contusiones en los brazos, mientras que Julián fue agredido físicamente de forma más severa. Tras el suceso, usaron sus plataformas para denunciar lo ocurrido y generar conciencia sobre la inseguridad en el país.

¿Cuánto dinero les robaron a Gina y Julián en Argentina?

En un viaje que los dos creadores de contenido realizaron a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tuvieron una desagradable experiencia protagonizada por la plataforma Uber. En un video que publicó Pililla, contó que pidieron un servicio, y que el conductor solicitó el pago por adelantado. No le vieron problema y transfirieron $150.000 pesos colombianos. Luego de recibir el dinero, el conductor canceló el servicio y desapareció.

“Esta china nos estaba ayudando con el servicio, le transfirió el pago al conductor y chao, el man se fue y le mandamos harta plata…Le pagamos 150.000 y nos robó. Uno piensa que eso solo pasa en Colombia y, pues no, mucho hijuemadre. Creo que es algo que solo nos pasa a los colombianos”, dijo Pinilla en el video.