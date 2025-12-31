Reconocido influencer quedó al borde de la muerte tras grave accidente de paracaidismo

En general, los influencers de todo el mundo suelen recurrir a retos extremos como una forma de ganar visibilidad y aumentar su número de seguidores. Sin embargo, a veces estas apuestas por contenido viral no salen como esperaban. En muchos casos, la búsqueda de likes y reproducciones los lleva a situaciones de alto riesgo que pueden tener consecuencias graves, desde lesiones severas hasta tragedias que impactan a sus comunidades digitales.

¿Qué le pasó al influencer Mike Holston?

Mike Holston, conocido en redes sociales como “The Real Tarzann”, es un creador de contenido estadounidense reconocido por sus videos donde doma y salva animales salvajes. En las últimas horas, el influencer preocupó a sus seguidores al hacer una publicación donde aparece desde la camilla de un hospital.

“Ayer tuve un accidente de paracaidismo 🪂 y probablemente estaré de baja unas semanas", se lee al comienzo de la publicación que tiene más de 526 mil likes. Aunque no reveló mayores al respecto del accidente, dijo que próximamente, cuando esté más recuperado, contará lo que ocurrió: “Haré un video completo con la actualización sobre lo que salió mal en mi biografía. Estoy bastante mal ahora mismo, con un dolor bastante fuerte, pero feliz de estar vivo. Sé que muchos quieren verme caer, pero no cuenten con que dure mucho. ¡Disfruten mientras puedan!”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de aliento: “Pronta recuperación mi bro espero todo salga bien”, “mantente fuerte”, “Dios te bendiga, hermano”, “Gracias a Dios nos los puedes contar, ahora a recuperarse. Pronta recuperación”, “eres casi indestructible. Sé que pronto te recuperarás. Espero que te recuperes pronto”.

¿Quién es Mike Holston?

Mike Holston es un influencer estadounidense que ha ganado popularidad gracias a sus videos de aventuras y su interacción con animales salvajes. Se hizo famoso en Instagram, TikTok y YouTube al compartir rescates de fauna, encuentros con reptiles y grandes felinos, así como desafíos extremos en la naturaleza. Antes de alcanzar la fama, trabajó en la Zoological Wildlife Foundation en Miami, donde filmó parte de su contenido inicial. Aunque muchos lo ven como un defensor del cuidado animal, su estilo arriesgado también ha suscitado controversias y críticas por poner en riesgo su vida y la de especies protegidas.

En septiembre de este año, generó polémica por grabar un video en la región de Lockhart River, una reserva protegida en Australia. En el clip aparecía manipulando cocodrilos. En una de las grabaciones, el influencer saltó desde una embarcación y comenzó a perseguir a uno de los animales hasta que se abalanzó sobre él. En un momento de esos, el reptil mordió uno de sus brazos. La controversia surgió, pues muchos calificaron de peligrosas esas prácticas tanto para él como para los animales.