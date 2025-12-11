‘Record of Ragnarok 3′: fecha de estreno, dónde ver, cambios y más sobre la nueva temporada

La tercera temporada de Record of Ragnarok llegó en un momento clave para la serie, que tuvo sus dos primeras entregas entre 2021 y 2023. Con nuevos episodios, la producción regresa al torneo entre dioses y humanos, pero esta vez con cambios importantes en su producción y en el equipo que la desarrolla, lo que ha generado expectativa entre quienes siguen el anime y entre quienes apenas están considerando verlo.

Fecha de estreno y dónde ver ‘Record of Ragnarok 3′

La tercera temporada se estrenó el 10 de diciembre de 2025, directamente en Netflix, única plataforma que distribuye la serie a nivel mundial. Todos los episodios llegaron el mismo día, por lo que puede verse completa desde ya, con opciones de subtítulos y doblaje que varían según el país.

Por ahora no existe un anuncio de lanzamiento en televisión o en otros servicios de streaming, lo que reafirma el rol de Netflix como casa exclusiva de la franquicia.

Cambios en la producción y qué esperar de ‘Récord of Ragnarok 3′

Una de las novedades principales tiene que ver con el equipo detrás de la animación. A diferencia de las temporadas previas, esta entrega fue realizada por Yumeta Company en colaboración con MARU Animation, un movimiento que llamó la atención en la prensa especializada porque suele marcar un cambio en el estilo visual. Y así ha sido: las primeras reacciones destacan peleas mejor coreografiadas, una estética más limpia y secuencias de acción más dinámicas.

El relevo también se nota en la dirección. Koichi Hatsumi asume el mando creativo, mientras que Yasuyuki Mutō firma el guion principal. Pese al cambio de manos, se mantiene un elemento reconocible: la música de Yasuharu Takanashi, compositor que ha acompañado a Record of Ragnarok desde sus inicios.

Con este nuevo equipo detrás, la historia avanza hacia varios enfrentamientos esperados dentro del torneo que enfrenta a dioses y humanos. Entre los personajes destacados de la temporada aparecen Hades, Qin Shi Huang, Nikola Tesla, Beelzebub, Apolo y Leónidas.

¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada de ‘Record of Ragnarok’?

Son 15 capítulos, todos ya disponibles desde su lanzamiento. La temporada también incluye un nuevo opening interpretado por GLAY y un ending a cargo de Saori Hayami, que acompañan su tono épico y mantienen la identidad musical del anime.

Con estos cambios y una historia que se acerca a sus combates más determinantes, la tercera temporada se posiciona como una de las más vistas de diciembre en el catálogo de Netflix.