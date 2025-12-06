¿Recuerda ‘La Quemona’? Así luce hoy la intérprete de la conocida canción de reguetón

En las últimas semanas, La Quemona —uno de los temas más comentados del reguetón colombiano de hace dos décadas— volvió a circular masivamente en redes luego de que el popular streamer argentino Davo Xeneise, seguido por millones en toda Latinoamérica, reaccionara en vivo a la canción. Su respuesta, entre sorpresa y humor por la letra explícita, generó un nuevo auge de reproducciones y comentarios, especialmente entre quienes recuerdan el furor que causó en 2004.

En medio de ese movimiento digital, la voz femenina del tema reapareció en redes con un saludo dirigido al creador de contenido, dejando ver cómo luce hoy y reabriendo la conversación sobre su historia.

¿Qué pasó con la cantante de ‘La Quemona’ y cómo luce actualmente?

La cantante detrás de esa recordada interpretación es Karen Álvarez, quien actualmente utiliza el nombre artístico JD La Quemona. En una entrevista concedida hace varios años al Canal RCN (crédito correspondiente), ella explicó que llegó al proyecto por casualidad: un primo de Mishelle Master Boys —autor del tema— la escuchó cantar y le propuso aprenderse la letra para grabarla. Sin estudios formales en música y sin plan de convertirse en artista, accedió, y el resultado terminó siendo uno de los temas más reconocidos del Pacífico colombiano.

La canción se grabó en Tumaco en 2004 y, según lo narró Álvarez en esa conversación, tardó apenas dos días en convertirse en la favorita del pueblo entero. Sin embargo, la exposición también le significó comentarios incómodos, debido a que muchos asociaban la voz femenina con el personaje descrito en la letra: una mujer infiel, sexualizada y transgresora para la época. Mientras Mishelle —quien también ha firmado éxitos como Michaela y Bumper— continuó trabajando en música, ella optó por volver a su vida cotidiana, estudiar, formarse en baile y dedicarse a sus hijos.

Años después, incluso circuló un falso rumor que aseguraba que la intérprete había sido asesinada, lo cual terminó afectándola emocional y laboralmente. La confusión surgió porque algunos internautas mezclaron su identidad con la de otra cantante que sí fue víctima de un crimen, generando una avalancha de publicaciones que la “dieron por muerta” sin fundamento.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Hoy, JD La Quemona está activa en redes, donde recientemente compartió un saludo para Davo Xeneise y le mostró al público que sigue vigente y con ganas de seguir cantando.