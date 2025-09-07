Relatos: José Miel recordó cuando habló de su sexualidad en casa y se tuvo que ir

José Miel, el actor, cantante y bailarín nació el 23 de julio de 1989 y ‘desde siempre’ supo cuál era su orientación sexual. Sin embargo, hubo un momento en que su mamá lo cuestionó y le exigió abandonar el maquillaje, con el que le gustaba experimentar, o no regresar a casa. El bogotano optó por lo segundo hasta que apareció en pantalla y pudo tener una charla franca con su madre.

“Más que contarle a mi familia que era gay, creo que los papás lo saben desde el corazón y desde el alma. Es una intuición de ellos. Nunca me lo preguntaron, pero siempre lo supieron.Para mi papá fue también un poquito duro, para mi mamá igual. Ella es ama de casa y mi él era latonero. Trabajaba con carros y con todo lo que tiene que ver con la mecánica automotriz. Entonces para él fue muy duro que su hijo fuera gay, pero de una u otra forma como que lo asumió y lo fue aceptando poco a poco. Para mi mamá sí fue mucho más difícil. Tuvo un tiempo donde me alejó un poco de ella y dije ‘bueno, ella en su momento lo aceptará y así fue y ahora tenemos una relación muy linda”.

¿Hubo algún detonante para que se hablara de su orientación sexual?“

“A mí me encantaba maquillarme y pues obviamente yo iba maquillado al colegio y x o y día ella me dijo: ‘si usted vuelve aquí a la casa maquillado, no vuelva. Y no volví. Y después me vio en televisión, me llamó y empezamos a hablar otra vez de nuevo. Desde ahí, la senté y le dije: ‘mami yo le voy a decir algo que es muy importante para mí y es que si usted me ama, me tiene que aceptar como soy. Soy una buena persona, a mí me encanta el arte, no le hago mal a nadie, trabajo para mí ylo que hago es con todo mi amor y estoy en mi proceso y de otra forma como que también eso fue un chip para ella y lo aceptó. Fue muy lindo, porque desde ahí empezó a ser una gran amiga para mí”.

¿Cuánto tiempo duró esa lejanía madre e hijo?

“Esa lejanía, después de no decirme que volviera a la casa, duró casi dos años y un mes por mucho. Y fue bastante duro, porque mamá es mamá, pero también me sirvió a mí. Le sirvió también mucho a ella para entender, porque la sexualidad es algo muy libre en este momento en el mundo, entonces hay que saber entender y comprender y respetar”

.¿Y qué dijo su papá en ese tiempo?

“Mi papito murió hace 8 años, entonces nunca tuve la fortuna de tenerlo en un público, de tenerlo viéndome en televisión o en una obra de teatro, pero él fue muy tranquilo con eso, fue tan relajado teniendo la profesión que tenía de la mecánica automotriz, donde trabajan hombres con sus overoles y llenos de grasa y machistas. Siempre fue muy auténtico, muy genuino y muy directo con lo que pensaba, con lo que sentía y con lo que quería”.

¿En algún momento se escondió ?

“Nunca me tuve que esconder ni me esconderé jamás, porque creo que la vida y la sexualidad son para ser libres. Creo que hay que ser feliz en la vida y de eso me he encargado siempre. Obviamente, he tenido tropiezos como todos en este mundo, pero los he sabido afrontar de la manera más honesta y respetuosa posible. Creo que las personas tienen que aprender a vivir libres.

“Lo que sí tuve en algún momento que pedirle a la rectora de mi colegio, es que me dejara entrar al baño de las niñas”, José Miel

¿Hubo algún evento traumático en su etapa de colegio?

“Esa pregunta me gusta mucho, porque la gente cree que uno en el colegio sufre de homofobia y le dicen una cosa y le dicen a otra. Creo que fue la época más hermosa que yo tuve en mi vida. Claro, los chicos de bachillerato, los que eran más grandes me molestaban, pero para mí era un deleite total, porque yo los hacía quedar como un ‘rabo’, ‘Ah, si me está molestando, pues yo se la devuelvo a ver qué pasa’. Y los hacía achantar terrible. Me acuerdo que me decían ‘La Gaviota’, porque en ese tiempo estaba de moda la novela ‘Café con aroma de mujer’, porque como soy cantante. Lo que sí tuve en algún momento que pedirle a la rectora de mi colegio, es que me dejara entrar al baño de las niñas porque me sentía mal en el baño de los niños, porque era muy cochino. Me lo concedieron y pude entrar al baño de las niñas y me sentía mucho mejor”.

El origen de José Miel

.¿De dónde viene el José Miel?

“El José Miel viene de un grupo en el que estuve, con el que cantábamos en las temporadas de Navidad en los centros comerciales. Un día, uno de los chicos del elenco, en pleno ensayo, cantando ‘Noche de paz’, dijo que era una voz de José, así como toda dulce, como linda. Y por allá un ‘man’ que me la montaba mucho dijo: ‘no pues dígale miel’. Sí, digámosle José Miel. Creo que fue un nombre, que fue muy bien con mi personalidad y con mi ser, con mi aroma además, porque muchos me dicen ‘hueles muy dulce’”.

¿Por qué es tan difícil hablar de diversidad?

“Hablar de este tema es muy liberador para los que son libres, para otros no, porque los encuentra y los confronta. Pero es difícil porque todas las personas tenemos una opinión distinta acerca de todo. Hablar de sexualidad y de la comunidad gay es como hablar de política, de religión, cada quien tiene su forma y su pensar y su criterio. Entonces, lo que a ti te puede parecer a otros, no. Pero siempre me he forjado en decir las cosas desde mi verdad, desde lo que pienso, lo que siento, lo vivido y desde lo que he construido como artista, pero también me ha traído muchos problemas el hecho de pensar muy diferente, porque la gente cree que por ser gay tengo que pensar igual que todos y no, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero respeto”.

