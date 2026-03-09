Revelan causa de muerte de Jimmer Hernández, amigo y odontólogo de famosos colombianos

La muerte del odontólogo Jimer Hernández, conocido por atender a varias figuras del mundo del entretenimiento, generó conmoción entre pacientes, colegas y seguidores que lo conocían por su trabajo profesional. El especialista, nacido en Villavicencio, falleció el pasado sábado 7 de marzo, una noticia que comenzó a difundirse en redes sociales y que rápidamente despertó reacciones de personas cercanas y del público que seguía su trayectoria.

Con el paso de las horas, la noticia de su fallecimiento dio lugar también a múltiples preguntas sobre lo ocurrido. En medio de la circulación de mensajes de despedida y de condolencias, varios usuarios se preguntaban cuáles habrían sido las circunstancias de su muerte. Aunque hasta ahora no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de su familia o de su equipo de trabajo que confirme lo sucedido, recientemente se conoció una versión publicada por un medio digital que aporta algunos detalles sobre lo que habría pasado.

¿De qué murió Jimer Hernández?

Según información divulgada por el portal Pulzo, el odontólogo habría fallecido tras sufrir un infarto fulminante en su residencia. El medio señaló que estos datos provendrían de fuentes cercanas al entorno del profesional, aunque la versión no ha sido confirmada públicamente por familiares.

De acuerdo con lo reportado, Hernández habría muerto en la madrugada del sábado 7 de marzo mientras se encontraba en su vivienda. Ese día tenía programadas consultas desde muy temprano, alrededor de las 7:00 de la mañana, por lo que en la clínica donde trabajaba comenzaron a preocuparse cuando notaron que no había llegado para atender a los pacientes que estaban agendados.

Ante la situación, según el mismo medio, desde el lugar de trabajo habrían intentado establecer contacto para saber si todo estaba bien. Al no obtener respuesta, se comunicaron con su familia para averiguar qué estaba ocurriendo. En un principio se pensó que el odontólogo podría haberse quedado dormido en su habitación, lo que llevó a revisar lo que estaba sucediendo en la casa.

La versión recogida por Pulzo indica que la hermana del especialista, quien residía con él, fue hasta su cuarto para verificar la situación. Al ingresar, lo habría encontrado inconsciente y con signos que generaron preocupación inmediata, por lo que se solicitó una ambulancia para trasladarlo a un centro médico.

El medio añadió que Hernández fue llevado de urgencia a una clínica cercana, donde los médicos habrían confirmado que sufrió un infarto fulminante. Sin embargo, hasta el momento esta información se mantiene como una versión periodística basada en fuentes cercanas y no como una causa oficial confirmada por sus familiares o representantes.

Mientras tanto, la noticia de su fallecimiento sigue generando mensajes de despedida entre pacientes, amigos y figuras del entretenimiento que en algún momento acudieron a sus servicios profesionales, recordándolo por su trabajo y la cercanía que mantenía con varias personalidades del medio.

