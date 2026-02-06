Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió por WhatsApp a Georgy Parra

El próximo martes 10 de febrero se cumple un mes de la muerte de Yeison Jiménez. El cantante de música popular dejó un gran vacío en la industria, sus familiares, amigos y seguidores, quienes todavía siguen recordándolo a través de fotos, videos y mensajes en redes sociales. El artista de 34 años falleció junto a Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres, quienes hacían parte de su equipo de trabajo.

¿Qué dijo Yeison Jiménez en su último mensaje a Georgy Parra?

Recientemente, Georgy Parra, productor musical del intérprete de Destino final, concedió una entrevista para el programa El Klub de La Kalle. Allí reveló algunos detalles de su amistad y su vínculo laboral con el artista. Además, dio a conocer una nota de voz que Yeison le envió el 9 de enero, un día antes de la tragedia, en donde le revelaba parte de sus sueños para este 2026.

“Ah bueno. Yo tengo mucha música Georgy, muchos planes, muchas cosas en la cabeza, toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música, gloria a Dios. Ahí hay música por toneladas”, le dijo Jiménez en el audio. Por su parte, el productor le contestó: “¡qué chimba! A romper este 2026”. Finalmente, Yeison le contestó: “Amén, Rey”.

Los seguidores del cantante han dejado sus impresiones a través de comentarios: “Yeison, hombre luchador, soñador incansable”, “Dios mío tantos sueños y planes, Señor mío tu voluntad es perfecta”, “¿Cómo superamos esto?”, “Un hombre tan entregado, aún escucho si voz y se me arruga el corazón de saber que ya no está“, ”el dolor por su partida será eterno, no sólo porque ya no está en este plano terrenal, sino por la forma tan desgarradora que partió”, “yo no puedo escuchar ninguna canción o verlo porque no paro de llorar”.

Entre otros detalles, Georgy reveló que, posiblemente, pueda haber tres álbumes que se puedan sacar de canciones que dejó Yeison grabadas. “Yo tengo gran parte del catálogo de él trabajado durante los últimos años y hay música guardada increíble, además sé que él también tiene música con otros productores. Creo yo que soy el que más música tiene de él. Vamos a hacer equipo de trabajo y seguir este legado tan bonito de lo que es Yeison Jiménez”, afirmó. Son alrededor de más de 50 canciones que dejó el artista.