Revelan imágenes del arresto de Justin Timberlake ¿Qué muestran los videos? ¿Estaba ebrio?

Justin Timberlake conducía en un BMW rentado el 18 de junio del 2024 por las calles de Sag Harbor, en el sector de Los Hamptons, Nueva York, cuando se pasó una señal de pare y condujo erráticamente cruzándose de un carril a otro.

Una patrulla de policía lo detuvo y el agente a cargo procedió a pedirle los documentos y luego, a hacerle una prueba física para determinar si estaba ebrio.

Según el Daily Mail, el artista se negó a practicarse la prueba de alcohol. Justin fue detenido esa noche y al día siguiente fue liberado, en principio, dijo solo haber consumido un martini.

Justin declaró en video llamada semanas más tarde y aseguró no haber tomado y, al concluir el proceso, se declaró culpable de delito menor. Fue multado con 500 dólares y trabajo social de 25 horas, sus representantes aseguraron que había sido víctima de un mal proceso policial.

La lucha que Justin Timberlake perdió

El pasado 2 de marzo, Justin, de 45 años, instauró una petición ante un juez para evitar que los videos policiales salieran a la luz, como suele ocurrir en estos casos, según las leyes estadounidenses.

El artista contrató abogados argumentando que esas imágenes podrían lacerar su imagen, a su familia y “el daño causado por la exposición pública sería inmediato e irreparable”, dijeron sus representantes refiriéndose a su esposa Jesica Biel y a los dos hijos que tiene con ella: Silias, de 10 años, y Phineas, de 4.

Los abogados explicaron que de salir el material el artista se vería expuesto “al ridículo y al acoso públicos, y no serviría a ningún interés público legítimo”.

Justin Timberlake sí estaba ebrio

Ahora las imágenes son difundidas y ocupan la atención de millones de seguidores. En ella se ve que en efecto, el artista tiene dificultades para demostrar que no está ebrio, pues el agente a cargo le pide que camine en línea recta y se tambalea. Así mismo, le cuesta mantenerse en pie en una sola pierna.

Ha trascendido que las autoridades tendrían un toral de ocho horas de grabación, que van desde que es detenido a bordo del carro hasta su posterior liberación la mañana siguiente.

En otro de los clips que se ha viralizado, se ve a Timberlake algo nervioso al tiempo que se excusa con los agentes de tránsito. Explica que el carro que maneja es rentado.

Cuando está en la patrulla que lo lleva rumbo a la estación de policía, expresa: “¿Por qué me arrestan?”. Luego en el lugar de detención al enterarse de que allí pasará la noche se sorprende: . “¿Voy a estar aquí toda la noche? ¡Están locos!”. Algunos de los videos que circulan a continuación:

Body cam footage from Justin Timberlake’s 2024 DWI arrest in Sag Harbor has been released. pic.twitter.com/J95hWFKHS4 — Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2026

El material expuesto deja en evidencia que Timberlake sí había tomado alcohol y que no hubo irregularidades en su detención. Tanto los agentes a cargo como el artista se mantuvieron respetuosos en el procedimiento.

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