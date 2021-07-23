Revelan qué enfermedad tiene Natalia Jiménez: “A ella no le gustar hablar de temas médicos”

En México hace pocos días, la cantante Natalia Jiménez estuvo en el centro de la polémica, ya que en una de sus publicaciones mostró que para llegar aun evento lo hizo en ambulancia.

Algunos creyeron que esto se trató de una estrategia para llegar pronto al lugar, no obstante, su esposo y mánager Arnold Hemkes salió a aclarar la situación y a explicar que la artista tuvo que ponerse en manos médicas, debido a un cuadro de deshidratación que la dejó hospitalizada durante una noche.

Natalia Jiménez fue diagnosticada con prediabetes

Adicionalmente, Arnold junto a Natalia publicaron un video donde también tocaron un tema que no era de conocimiento público, ya que él se refirió a una condición que le fue diagnostciada a la artista, aunque advirtió que es un asunto que a ella no le gusta mucho mencionar, ya que prefiere siempre hablar de temas más positivos.

“Natalia desde hace varios meses presenta un cuadro de prediabetes. A ella no le gusta hablar de sus temas médicos”, puntualizó el también esposo que detalló que su esposa ha sufrido serios quebrantos que el público no nota.

“La gente ni siquiera se da cuenta de que ella esta pasando por momentos difíciles”, dijo cuando explicó que enfrentó un cuadro de deshidratación, no solo por su condición sino por el alto volumen de trabajo y estrés que la artista ha tenido últimamente.

La cantante, que utilizó una ambulancia al salir del escenario Vive Latino en México y para trasladarse al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí volar a Puebla para un festejo con un amigo suyo llamado Carlos Rivera, había subido un material donde se veía entusiasta diciendo que nada la detendría para ir a celebrar. Material que no mostraba toda la situación médica de la artista en contexto y por ello, fue criticada.

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