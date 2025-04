Rey Ruiz habla de su divorcio y reconciliación con Sonia Machado: “El amor no cambia”

Rey Ruiz, cantante de salsa y actual jurado del programa Yo me llamo’, sorprendió recientemente al revelar detalles poco conocidos sobre su vida sentimental durante una entrevista.

El artista, conocido como ‘El bombón de la salsa’, recordó el episodio de su divorcio y posterior reconciliación con su actual esposa, Sonia Machado, destacando que el amor verdadero puede resistir incluso las pruebas más difíciles.

Así fue el divorcio de Rey Ruiz y Sonia Machado

“Hay veces que sale muy bien, hay veces que sale muy mal. Hay veces en que se repite, como en el caso mío”, expresó el jurado de Yo me llamo en Bravíssimo al hablar de su experiencia personal. Según relató, él y Sonia estuvieron separados aproximadamente un año, tras lo cual decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

“Recuerdo que nos divorciamos y me da risa decirlo, en el día que nos divorciamos salimos los dos a almorzar y le dije ‘no te preocupes mamita que nosotros vamos a estar de nuevo juntos’”, comentó Rey Ruiz sobre esta promesa que terminó cumpliéndose, pues la pareja decidió retomar su relación y volvió a casarse.

Aunque prefirió no ahondar en las razones específicas de la ruptura, Rey Ruiz fue claro al señalar que el amor entre ellos nunca desapareció: “Por cosas de la vida, cosas que a veces uno no entiende, no voy a decir específicamente por qué, pero se da cuenta uno que cometió un error o cometimos un error”.

Finalmente, dejó un mensaje poderoso sobre la verdadera naturaleza de los sentimientos. “Cuando tú miras a una persona y sabes quién tú eres, los sentimientos no cambian, no importa lo que suceda entre esas dos personas”, concluyó.

¿Cómo conoció Rey Ruiz a su esposa?

Esta historia de amor comenzó hace más de tres décadas, cuando el artista apenas daba sus primeros pasos en la escena internacional. Durante una entrevista con la emisora Tropicana, Sonia Machado recordó que el primer encuentro ocurrió en República Dominicana, su país natal, cuando ella trabajaba como secretaria del empresario que había contratado al cantante para una revista musical.

“Fue en mi país, República Dominicana, cuando él fue a trabajar, apenas estaba empezando su carrera internacional (...) Yo era la secretaria del empresario que lo llevó”, comentó la esposa de Rey Ruiz.

‘El bombón de la salsa’ también compartió su versión de los hechos, resaltando las dificultades económicas que atravesaba en ese momento: “Ella era la secretaria del señor que nos llevaba y de una forma u otra era ella la que tenía que invitarme a mí porque nos pagaban muy poquito. (...) Ella era la que me invitaba, la que me traía y me llevaba porque ella tenía carro y yo… Ni hablar”.

De esa conexión surgió una relación que ha resistido el paso del tiempo. Hoy, después de más de 35 años juntos, Rey y Sonia continúan escribiendo su historia de amor.