Rey Ruiz habló sobre su hijo colombiano ¿Qué dijo el jurado de ‘Yo me llamo’?

En una reciente entrevista con el espacio Lo más viral, de Noticias Caracol, el cantante cubano Rey Ruiz abordó abiertamente su relación con su hijo colombiano, Samuel.

Nacido en 2005, fruto de una relación extramatrimonial, Samuel ha sido un tema recurrente en la vida del jurado de Yo me llamo, quien ha enfrentado críticas y malentendidos sobre su rol como padre.

¿Qué dijo Rey Ruiz sobre su hijo Samuel?

Durante la entrevista, ‘El bombón de la salsa’ desmintió haber sido un padre ausente y destacó la cercanía y amistad que mantiene con su hijo, quien pronto cumplirá 20 años.

“Siempre se me tildó de irresponsable y es todo lo contrario, yo he respondido por él y sigo respondiendo”, afirmó el salsero de 58 años, quien advirtió que su relación con Samuel es tan cercana que se considera uno de sus mejores amigos.

Rey Ruiz también se refirió a las críticas que recibió en 2005, cuando nació su hijo y la noticia se robó la atención de los principales medios de comunicación en América Latina.

“No es que me haya molestado, es que todo el mundo puede tener una visión, y quizás equivocada, de una persona. Yo pienso que eso fue lo que pasó, pero me siento sumamente orgulloso de lo que soy, y también de como soy con él”, agregó el jurado de Yo me llamo, quien se unió al programa en esta décima temporada.

Rey Ruiz recordó con nostalgia a su natal Cuba

En la charla con Noticias Caracol, ‘El bombón de la salsa’ recordó que salió de Cuba a los 24 años en búsqueda de mejores oportunidades. Así llegó a República Dominicana y luego a Estados Unidos.

“La vida en Cuba es muy difícil, es un es un país completamente cerrado. La verdad, hay veces en que no me gusta hablar de mi país porque me expreso como con disgusto. Cada vez que vengo a un país donde existe la democracia, por ejemplo, quisiera que el mío fuera igual”, aseveró Rey Ruiz.

“Tuve que hacer de todo, como cualquier migrante que llega a Estados Unidos, desde planchar ropa hasta repartir pizza, contar medias en una fábrica o tratar de vender un seguro de vida que nunca vendí, pero es así”, concluyó.