Ricky Martin salió en defensa de Karol G con inesperado gesto ¿Qué pasó?

Karol G fue una de las invitadas al desfile de Schiaparelli en la Haute Couture de París 2025/2026, una de las citas más destacadas de la Semana de la Alta Costura. ‘La Bichota’ desfiló por la alfombra y ocupó un lugar en primera fila junto a figuras internacionales de la moda, el cine y la música.

Aunque la presencia de la colombiana fue notoria y quedó registrada en varias imágenes del evento, la publicación de una conocida revista decidió ignorarla. Esto generó críticas entre los seguidores de la cantante y provocó la inesperada reacción de Ricky Martin, quien salió en defensa de su colega.

El mensaje de Ricky Martin a Karol G que causó sensación en redes

Durante el desfile, la intérprete de Mañana será bonito se sentó en primera fila junto a la modelo y actriz Hunter Schafer, y las cantantes Cardi B y Dua Lipa. Las imágenes que capturaron el momento circularon ampliamente en redes sociales y mostraban a la colombiana integrada en ese selecto grupo de invitadas.

Sin embargo, en un video publicado en Instagram por la revista británica Dazed, se mencionó a todas las celebridades presentes en esa escena, menos a Karol G. La omisión no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes manifestaron su molestia en los comentarios y calificaron el hecho como una ninguneada hacia la artista.

La sorpresa llegó cuando Ricky Martin, asitente habitual a este tipo de eventos, decidió intervenir en esa misma publicación con un mensaje que fue interpretado como una defensa directa a su colega. “Disculpe, pero ¿quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?”, escribió el cantante puertorriqueño, etiquetando a la paisa en su comentario.

El gesto fue celebrado por los fanáticos de ambos artistas, quienes consideraron estas palabras como una clara muestra de apoyo en un espacio donde Karol G, a pesar de su proyección global, no fue reconocida como esperaban muchos.

“Todos somos Ricky Martin en este momento”, “pensé que se trataba de una cuenta falsa, hasta que entré y me percaté de que era la real”, “si a mí casi me da un infarto de la emoción al leer esto, no me imagino a Karol G”, “gracias por el espaldarazo a una figura latina. Creo que eres de los pocos que entienden la vibra” y “ahora en Colombia te amamos el triple”, fueron algunos de los comentarios que recibió ‘Kiki’ (como lo llaman sus más cercanos amigos).