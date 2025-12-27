Riko ‘El Monumental’ habla de su caída, los errores que marcaron su carrera y su renacer

Cuando el reguetón apenas comenzaba a abrirse paso en Medellín y todavía no contaba con la estructura ni la aceptación que tiene hoy, Riko ‘El Monumental’ logró posicionarse como uno de los nombres más visibles de ese primer impulso urbano.

En una época en la que el género era visto con recelo y avanzaba sin una industria clara, su música empezó a sonar con fuerza en emisoras, fue invitado musical en realities y programas de gran audiencia, y se presentó en escenarios emblemáticos del país, consolidando una etapa que hoy recuerda como profundamente significativa.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es aprendizaje”, dijo Riko al pensar en esos años. Para el paisa fue un periodo cargado de emociones, alegría y reconocimiento. El proyecto creció más rápido de lo que cualquiera podía prever.

Haber cantado en eventos de alto perfil y estar presente en premiaciones de revistas marcó un punto alto de su carrera, uno que aún permanece en la memoria del público. “Es bonito ver que la gente todavía recuerda ese momento, lo que lo hace aún más especial”, agregó.

Ese ascenso ocurrió cuando el reguetón en Colombia era todavía un fenómeno sectorizado. La influencia llegaba principalmente desde Puerto Rico y, en Medellín, varios artistas coincidían en estudios como La Palma Productions, empujando el movimiento desde la intuición y la pasión. “Éramos varios exponentes de la misma ciudad empujando el movimiento y poco a poco empezó a funcionar”, recordó Riko en entrevista con Vea. Además, admitió que nunca imaginó el lugar que ocuparía dentro de esa escena inicial.

Así lucía Riko ‘El Monumental’ cuando se convirtió en uno de los artistas más sonados de la radio colombiana con canciones como 'Me le pegué', 'Una mirada', 'Déjala volar', 'La reina de la noche' y 'Qué quiere usted'. Fotografía por: Cortesía

El inicio del desgaste y los errores que marcaron el camino de Riko ‘El Monumental’

El éxito para Julián Martínez (nombre de pila del antioqueño) llegó sin guía ni estructura. Nadie le explicó cómo manejar la industria ni cómo sostener un proyecto que empezaba a crecer a gran velocidad. Según dijo, no provenía de un entorno que entendiera esas dinámicas y eso terminó pasándole factura: “Fue difícil, porque no conecté con las herramientas necesarias para hacer evolucionar el proyecto”.

Con el tiempo, el desgaste se hizo evidente. La falta de madurez, una administración deficiente y un equipo joven sin visión empresarial fueron minando la estabilidad del proyecto. “El error más grande fue no saber manejar el dinero”, admitió sin rodeos.

A eso se sumaron relaciones tensas con algunos colegas y una saturación emocional que influyó directamente en su decisión de parar. “Fue una mala administración en general”, resumió, alejándose de cualquier intento de justificar lo ocurrido.

Sus roces con J Balvin, Reykon y las culpas asumidas

En medio de ese contexto comenzaron a circular rumores que durante años acompañaron su nombre, especialmente aquellos que señalaban a otros artistas como responsables de su declive. Entre ellos, tomó fuerza la versión de que J Balvin había tenido algo que ver con el freno en su carrera.

Riko es claro al respecto: en su charla con Vea desmintió esa versión y asumió la responsabilidad de su propio proceso. Para él, su salida de los grandes focos no fue consecuencia de una persona, sino de una suma de decisiones mal tomadas y de no haber sabido adaptarse a una industria que avanzaba rápidamente.

Incluso, reveló que hoy, tras su comentado reencuentro, existe la posibilidad de trabajar juntos en una grabación, una idea que ve como algo positivo, pero sin convertirla en una expectativa que condicione su presente.

“No creo que él me haya dañado la carrera ni que me haya puesto obstáculos. Tampoco lo veo así. Pienso que uno mismo es el responsable de lo que pasa en su camino. Si yo hubiera seguido, quién sabe qué habría pasado, pero no tiene sentido echarle la culpa a nadie. Sí tuve roces, no solo con él, sino también con otros artistas de la escena, como Reykon. Justamente por eso fue que tomé la decisión de parar. No había afinidad, las inversiones no estaban funcionando y ya no existía la motivación para seguir en ese momento. Pero decir que otro colega me tapó o me frenó la carrera, no. No lo pienso así. Para mí, cada quien es responsable de su propio proceso”.

Volver sin la fórmula y tocar fondo

Tiempo después, buscando un nuevo comienzo, decidió salir del país. Vivió en Europa, donde enfrentó una realidad completamente distinta a la de los escenarios. Trabajó en cocina, construcción y haciendo domicilios, como miles de inmigrantes.

“Eso no llena”, confesó, porque la música seguía siendo su motor. Aunque nunca dejó de crear —publicó canciones en YouTube, lanzó el disco Diverso y alrededor de 15 sencillos—, la parte digital y comercial quedó relegada, lo que hizo que muchos sintieran su ausencia.

Fue entonces cuando, cargado de expectativas y motivado por el productor Julio H, Riko regresó a Colombia. Volvió con ahorros y con la intención de relanzar su carrera, pero el golpe fue fuerte. La industria ya era otra, y la fórmula que antes funcionaba parecía haberse agotado. “Me estrellé de nuevo”, reconoció.

Mientras veía a otros colegas avanzar con lujos y grandes producciones, los recursos se fueron acabando y la crisis económica se profundizó. El 2025 marcó uno de los momentos más difíciles. Desde febrero comenzó a sentir la iliquidez y tuvo que recurrir al apoyo de su familia.

“Llega un punto en el que uno no quiere ser un mantenido”, afirmó.

De la música no estaba recibiendo ingresos suficientes y fue ahí cuando sintió que había tocado fondo. En ese contexto tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: trabajar como domiciliario y hacerlo público a través de un video en redes sociales.

La etapa de Riko como “tu domiciliario de confianza”

Hoy su vida se mueve entre dos jornadas que conviven en paralelo. Riko sigue trabajando como domiciliario, cumpliendo turnos y pagando deudas, mientras retoma de forma gradual su agenda musical. No hay certezas absolutas ni promesas cerradas, pero sí una convicción clara de seguir adelante.

La posibilidad de una colaboración con J Balvin está sobre la mesa y él mismo reconoce que hará todo lo posible para que se dé; si no ocurre, el camino continúa igual. “Sigo trabajando en los domicilios, tengo que pagar mis deudas, pero también han empezado a pasar cosas muy bonitas”, dijo.

En medio de ese esfuerzo constante, los escenarios han comenzado a reaparecer. De día reparte pedidos y de noche vuelve a cantar frente al público, un contraste que describe como profundamente emotivo.

“Ayer estuvimos cantando en un pueblo y el apoyo de la gente fue impresionante, cantando las canciones. Y hoy, otra vez, madrugar a trabajar y salir a repartir”, expresó Riko, quien, lejos de verlo como una contradicción, lo asume como el camino necesario: “Así tiene que ser. Así es como voy a salir adelante”.

Para 2026, la idea es que Riko ‘El Monumental’ pueda regresar de lleno a la música con nuevos proyectos y colaboraciones, así como sanear las deudas que tiene para poder enfocar toda su energía en este, el resurgir de su carrera.

