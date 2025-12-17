Riko ‘El Monumental’ reveló la verdad ¿Por qué su música dejó de sonar?

El género urbano en Colombia tiene nombres que sentaron las bases del éxito mundial que hoy disfruta el país. Uno de ellos es Riko ‘El Monumental’, pionero del reggaetón nacional y responsable de éxitos que dominaron las listas de radio durante semanas.

Sin embargo, tras años de ausencia mediática, el artista reapareció en su cuenta de TikTok para revelar por qué dejó de sonar y el difícil proceso personal que atraviesa hoy.

Riko, de la cima del éxito al “limbo” financiero

El reguetonero paisa recordó con nostalgia la época en la que su música lo llevó a escenarios de prestigio como el Reinado Nacional de Belleza y los Premios TVyNovelas. No obstante, el cantante confesó que la falta de madurez y una gestión administrativa deficiente fueron el principio del fin de esa etapa dorada.

“La cagué en muchos aspectos porque era muy joven... creé un grupo de trabajo demasiado grande, era mucha gente y el sueldo ya no alcanzaba prácticamente”, admitió el intérprete.

El punto de quiebre ocurrió tras una presentación en el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. Agobiado por las deudas y las tensiones con sus socios, Riko decidió alejarse de todo, despidiendo a su equipo y entrando en un periodo de aislamiento que lo llevó a sentirse “en un limbo”.

Buscando un nuevo comienzo, el artista emigró a Europa, donde vivió la realidad de miles de inmigrantes. Lejos de los lujos de la fama, Riko trabajó en: limpieza y pintura, cocinas de restaurante y también como mesero.

A pesar de ver desde la distancia cómo otros colegas triunfaban, el “ego” y la esperanza de un regreso triunfal lo mantuvieron motivado. Sin embargo, al regresar a Colombia con sus ahorros para relanzar su carrera, se encontró con una industria diferente. Tras grabar 15 canciones y 10 videos, el impacto no fue el esperado: “No nos estábamos yendo masivos, los shows no salían... el dinero se acabó completamente”.

Hoy, Riko ‘El Monumental’ se gana la vida realizando domicilios y otros trabajos informales, mientras intenta financiar su música “con las uñas”. Fue enfático en pedir que no le envíen donaciones, pues su único deseo es trabajar. “No quiero ser mantenido de nadie. Vamos a pegar al Riko otra vez, que esto vuelva a surgir”, concluyó, prometiendo documentar todo su proceso de superación para sus seguidores.

