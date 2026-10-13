RJ Mitte: último video del actor de ‘Breaking Bad’ ha causado conmoción tras su muerte

El último video de RJ Mitte antes de su muerte ha causado conmoción entre los seguidores de ‘Breaking Bad’. Su expresión durante un paseo en globo aerostático ha despertado preguntas y comentarios en redes sociales, donde las imágenes han cobrado un significado distinto tras conocerse el fallecimiento del actor.

Las imágenes fueron compartidas por Luis Moncada, actor que coincidió con Mitte en la producción televisiva. El registro corresponde a una de las últimas apariciones públicas del intérprete, quien falleció el lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años.

El video de RJ Mitte que publicó Luis Moncada

El encuentro ocurrió el 4 de octubre, durante el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos. Mitte y Moncada compartieron la experiencia en redes sociales, en una publicación conjunta que también contó con la participación del equipo de fútbol New Mexico United y la empresa StrangeKind Ballooning.

En el video, que dura cerca de 48 segundos, se observa a los actores durante el recorrido. Moncada le pregunta a su amigo si está bien y bromea con la posibilidad de tomarse de las manos mientras disfrutan de la vista desde las alturas. "¿Estás bien, RJ?", se escucha a Luis preguntando con insistencia.

La grabación comenzó a circular nuevamente después de conocerse que RJ Mitte se habría quitado la vida. Algunos usuarios se han detenido en los momentos en los que el actor parece mirar hacia abajo o mantiene una expresión seria, lo que ha generado preguntas sobre el estado de su salud mental durante estas últimas semanas.

Sin embargo, la empresa encargada del vuelo aseguró, en declaraciones recogidas por TMZ, que el famoso intérprete estuvo sonriente, conversó con la tripulación, se tomó fotografías con admiradores y ayudó a recoger el globo después del aterrizaje. Además, resaltaron que recorrido tenía un significado especial para Mitte, quien había trabajado anteriormente con equipos de globos aerostáticos en Albuquerque, pero no había podido volar por restricciones contractuales durante el rodaje de ‘Breaking Bad’.

El mensaje con el que Luis Moncada se despidió de RJ Mitte

Tras conocerse el fallecimiento del actor, Moncada publicó en su cuenta de X una imagen junto a Mitte, en la que ambos aparecen con los brazos extendidos frente a uno de los globos.

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“Rest in Peace RJ – I Love you Lil Brother” (“Descansa en paz, RJ. Te quiero, hermanito”), escribió el actor, acompañado de un corazón rojo y las etiquetas #RIP, #restinpeace y #RJMitte.

La publicación se sumó a los mensajes de despedida de compañeros y seguidores del intérprete, cuya muerte fue confirmada por sus representantes.

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RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo en ‘Breaking Bad’, producción en la que participó durante cinco temporadas. También fue defensor de los derechos de las personas con discapacidad y promovió iniciativas de inclusión, a partir de su experiencia viviendo con parálisis cerebral.

En Colombia, las personas que necesiten orientación o apoyo en salud mental pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 106, un servicio de orientación que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. En Bogotá, además, está disponible el WhatsApp 300 754 8933, también con atención permanente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con un directorio de líneas territoriales para quienes requieran consultar los canales de atención disponibles en otras regiones del país.

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Si una persona se encuentra en una situación de emergencia o considera que existe un riesgo inmediato para su vida, debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con alguno de los mencionados canales de atención.

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