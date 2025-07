Famosa actriz y cantante desmiente estar en situación de calle: “estoy resentida”

En los últimos días, fue noticia en medios de comunicación mexicanos que Gloria Ivonne Barrera, conocida artísticamente como Robertha, se encontraba, supuestamente, en condición de calle y “muy desorientada”. Inés Moreno, una reconocida periodista fue quien difundió esa información a través de su canal de YouTube. Según lo que dijo la comunicadora, al parecer, la actriz fue encontrada sin pertenencias, sin documentos visibles y con un estado anímico inestable.

“No estoy enojada, pero sí resentida”: dijo Robertha

Después de esos rumores, apareció la actriz desmintiendo esa información a través de un video difundido por Carlos Alberto Comunicador en su canal de YouTube: “iba a cobrar, pero había mucho tráfico. Ese día yo iba a cobrar regalías de mis trabajos. Entonces con el tráfico tan malo, me bajé a Reforma y llevaba una canasta muy linda de frutas que me había comprado. Pasó una señorita que no conozco, me saludó muy mona, me sacó plática y le dije ‘estoy viendo cómo llego a Tonala’. Entonces no sé por qué se tomó el atrevimiento de mandar una nota a los medios de comunicación sin conocerme", dijo visiblemente molesta.

Lo que más le generó indignación, fue lo que eso causó en su familia y amigos cercanos: “me llamaron de Buenos Aires, mi familia, mis hermanas y público mundial, lo que ha hecho es ponerme vigente otra vez. No estoy enojada, pero sí resentida porque me ha puesto mal lo que dicen de mí; mi familia y amigos se preocuparon bastante por mí”. La también envió un contundente mensaje: “le pido a la señora (Inés Moreno) que, para otra vez, sea más profesional”.

Además, aclaró que, a diferencia de lo que se dijo, ella vive en un apartamento hace 35 años en Ciudad de México: “aparte de mi departamento, que tiene años, tengo el hogar que es toda mi familia, una familia de artistas, que tarde o temprano llegaremos a viejitos, viejitos, y ya necesitaré una enfermera, alguien que me dé de comer, pues sí porque es la ley de la vida”.