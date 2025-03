Roberto Cano reveló duros episodios de ansiedad. Se refugiaba en la comida

Ya Roberto Cano, el actor tolimense de 52 años se había referido a la época en que ganó mucho peso para interpretar un personaje en la serie de Caracol ‘Las Villamizar’. No obstante, llego vendría la pandemia y a lo que ya había subido sumó más kilos hasta lograr 45 por encima de un peso saludable.

Cano también había admitido que por ese sobre peso perdió algunas oportunidades en pantalla, pero curiosamente cuando empezó a bajar algunos se extrañaron porque en los estereotipos que se manejan en la televisión, a veces resulta mejor para algunos personajes que estuviera gordo. Aún así Cano decidió que debía bajar y con una mejor alimentación, libre de excesos y la práctica de ejercicio logró volver a verse como habitualmente lucía antes de pandemia.

Ahora en los anticipos del pódcast del coach Guillermo Cáez, Cano tuvo una conversación al rededor de su relación con la comida y admitió que en su caso, de alguna manera intentó suplir o bajar la ansiedad comiendo exageradamente, sin embargo, la ansiedad continuaba allí.

Sin detallar los eventos que detonaban la ansiedad, pero sí lo que seguía luego, el actor de Pobre Pablo, Comando élite y La dama de Troya, entre otras mencionó: “sí hay días de ansiedad y días más ansiosos que otros”. Tuvo días en los que podía comerse “una pizza y una hamburguesa”, sin que por supuesto la ingesta de alimentos rebajara la ansiedad, por el contrario seguía o aumentaba. “Terminaba generándome más ansiedad y más ansiedad”

Roberto Cano podía comer pizza, hamburguesa, brownies y donas en un solo día

Cano contó que así como hubo ocasiones en que comía por esa misma sensación, también recurría a la comida para premiarse: “(decía) me he portado bien toda la semana me voy a dar un premio y se mete tres donas, dos brownies, una pizza, una hamburguesa en un día y uno espera levantarse al otro día divinamente”.

Su entrevistador reflexionó en la charla, sobre la relación con la madre que resulta fundamental y determinante para los hijos, a este respecto Cano, en efecto, tuvo una estrecho vínculo con su madre y tiene una imagen “súper fuerte” de ella.

Cano es el único famoso que ha lidiado con este tipo de problemas. Hace algunos años el actor Andrés Parra también se refirió a su malsana relación con la comida que lo llevó a ganar peso, pero luego gracias al deporte y a una conscientización de la situación pudo tomar control y llegar a un peso saludable.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula