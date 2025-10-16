Rochi Stevenson recordó la etapa más oscura de su vida: “No encontraba sentido”

Durante años, Rochi Stevenson ha sido uno de los rostros más reconocidos de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su trayectoria en la pantalla, hubo una etapa de profunda oscuridad que decidió compartir recientemente en el pódcast Todo pasa, conducido por Lili Bechara. En la conversación, la presentadora habló sobre la depresión que vivió en su etapa laboral más exigente y del encuentro espiritual que le permitió salir adelante.

Rochi Stevenson: la depresión y cómo el ‘Desafío’ le cambió la vida

La cartagenera recordó que todo ocurrió cuando hacía parte del equipo de Caracol Televisión y fue enviada a cubrir el detrás de cámaras del Desafío 2006. Aunque profesionalmente estaba cumpliendo uno de sus grandes sueños, por dentro se sentía vacía y emocionalmente agotada. “Había alcanzado todo lo que soñaba. Estaba en Caracol, mi sueño era ser presentadora, y ahí estaba, aprendiendo todos los días. Pero había un vacío enorme en mi corazón”, confesó inicialmente.

De acuerdo con Rochi Stevenson, la situación se agravó por el trato que recibía de un superior, pues esto afectó su estabilidad emocional y su confianza en sí misma. “Tenía un jefe que me daba durísimo y verbalmente me maltrataba, me decía que no era buena en mi trabajo. Entonces me sentía humillada en ese momento de la vida ¡La depresión total!”, agregó. En ese momento, la presentadora llegó a experimentar pensamientos autodestructivos, al punto de no encontrarle sentido a la vida: “Yo iba en un avión en una depresión tal, que decía: ‘Que se caiga el avión’”.

Sin embargo, fue precisamente en El Desafío donde todo empezó a transformarse. En medio de las largas jornadas de trabajo, Rochi Stevenson vivió una experiencia que marcó su vida para siempre. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, asegura que escuchó una voz que le pedía escribir. “Me dijo: ‘No te vas a dormir, agarra papel y lápiz’”, recordó. Aunque al principio pensó que estaba imaginando cosas, decidió seguir la instrucción y comenzó a escribir frases que sentía dictadas desde lo alto.

De esa experiencia, que ella describe como un encuentro sobrenatural con Dios, nació una nueva etapa de fe y propósito. “Empecé a sentir la presencia del Señor ahí conmigo. En palabras no te puedo expresar lo que eso significó”, dijo. Según dijo, esa noche escribió hasta la madrugada mensajes que sentía dirigidos tanto a ella como a otras personas cercans. Desde entonces, asegura que su vida tomó otro rumbo y que aprendió a ver su profesión y sus relaciones desde una perspectiva distinta.

“El Desafío fue una experiencia increíble para mí, porque ahí conocí a mis dos grandes amores: el de arriba, que es el número uno, y Alfredo, por supuesto”, añadió Rochi Stevenson al referirse también a su esposo, el empresario Alfredo Varela, quien participó en aquella edición. “Todos los días de mi vida me acuerdo de que ahí inició todo, o se reinició el capítulo de mi vida”, concluyó.