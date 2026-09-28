Rosa María Corcho cumplió sueño en el set de ‘Noticias Caracol’: “Es una bendición”

Rosa María Corcho es una periodista y presentadora barranquillera, con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Antes de aparecer en televisión nacional, formó parte de Telecaribe y luego pasó varios años en Estados Unidos, donde trabajó en Univisión Tampa. Al regresar a Colombia en 2006, se unió a Caracol Televisión como presentadora de Noticias Caracol, donde permaneció hasta 2011. Tras su etapa en el informativo, Corcho decidió redirigir su carrera hacia la formación y asesoría en comunicación. Fundó RM Comunicaciones, donde colabora con periodistas, presentadores y equipos de empresas.

Rosa María Corcho sigue vinculada a ‘Noticias Caracol’, pero no como presentadora

Aunque hace más de 15 años dejó de ser presentadora en Noticias Caracol, la barranquillera ha seguido conectada con la empresa a través de Caracol Escuela, donde dirige el módulo de presentación. A través de sus redes sociales, hace unas horas la comunicadora escribió un emotivo mensaje expresando su felicidad por seguir siendo parte de una de las casas informativas que le permitió crecer en su área profesional:

“Hay lugares que no solo hacen parte de una historia. Hay lugares que son parte de la vida. Cada vez que entro al set de Noticias Caracol, no como presentadora, sino como formadora y mentora de quienes están frente a las cámaras, tiene para mí un significado muy especial”, se lee al comienzo del post, que está acompañado de un reel de imágenes donde aparece enseñando técnicas de presentación.

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“Hace más de 15 años decidí cerrar mi etapa como presentadora de Noticias Caracol. Pero nunca me alejé de la comunicación. Desde entonces, he tenido el privilegio de acompañar, formar y asesorar a muchísimos periodistas y presentadores en el desafío de comunicar frente a una cámara. Y hoy puedo decirlo con el corazón lleno: Dios me ha permitido vivir el sueño que alguna vez tuve”.

Allí forjó una parte fundamental de su carrera, compartiendo momentos con periodistas y presentadores que dejaron huella en su trayectoria. Ahora, su conexión con el informativo se mantiene, pero desde un ángulo diferente. “Siempre soñé con que algún día alguien más ocupara mi lugar como presentadora y yo pudiera estar, desde mi propia empresa de comunicaciones, ayudando a otros a encontrar su voz, su presencia y su propia manera de comunicar. Y aquí estoy. En el mismo lugar donde construí una parte tan importante de mi historia, pero ahora desde otro lugar de la misma pasión”.



Esta nueva etapa significa para ella mucho más que simplemente volver al lugar donde trabajó. Es una oportunidad para practicar la comunicación a través de la enseñanza y apoyar a otros en sus trayectorias profesionales. “Volver a enseñar aquí, trabajar con quienes fueron mis compañeros y acompañar también a nuevas generaciones de periodistas y presentadores, es una bendición que agradezco profundamente a Dios. Gracias, Noticias Caracol, por seguir confiando en mí durante todos estos años. Gracias por permitirme regresar una y otra vez a esta casa que quiero tanto.

Y gracias a cada periodista y presentador que ha pasado por mis procesos de formación y que me ha permitido ser parte de su camino”.