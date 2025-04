Rubby Pérez salvó la vida de su hija en la tragedia de la discoteca Jet Set

El merenguero Rubby Pérez no solo fue una de las víctimas fatales del trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo (República Dominicana), sino también un héroe en los últimos momentos de su vida.

Así lo aseguró Zulinka Pérez, hija mayor del fallecido cantante, quien dio a conocer en horas recientes que, con una inesperada decisión, su padre evitó que ella también perdiera la vida el pasado durante la madrugada del 8 de abril en este escenario.

Así fue como Rubby Pérez salvó la vida de su hija

La tragedia ocurrió durante una presentación especial del artista, que compartía tarima con su hija y parte de su equipo habitual. La noche se desarrollaba con normalidad hasta que una sección del techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre los presentes. Con el pasar de las horas se confirmó la muerte de cientos de asistentes, incluyendo al cantante y a uno de sus músicos, mientras otro permanece en estado grave.

De acuerdo con las declaraciones que Zulinka Pérez entregó a los medios de comunicación, ella era quien debía ocupar el micrófono central en el momento en que ocurrió la tragedia, pues era la encargada de interpretar la canción De color de rosa. Sin embargo, al estar atravesando por la recuperación de una reciente cirugía, Rubby Pérez decidió tomar el lugar de su hija.

“Yo sé que yo la canto, pero le dije: ‘Papi, ayúdame, no puedo cantar porque estoy recién operada’. Entonces él me dijo: ‘Quédate en tu micrófono’. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no estaría aquí”, aseguró la hija del merenguero.

El momento fue aún más impactante al conocer que tanto ella como su esposo lograron salir del lugar entre los escombros, mientras esperaban noticias de Rubby, quien estuvo atrapado por más de 14 horas.

“Gracias a Dios mi esposo y yo pudimos salir bien, que somos los coros de papi, y pudimos avanzar. Uno de los músicos falleció, otro está bastante mal”, agregó.

El fallecimiento de Rubby Pérez, una de las figuras más queridas del merengue dominicano, ha dejado un vacío entre los fanáticos de este género musical.

Por su parte, las autoridades continúan investigando las causas estructurales del colapso, mientras familiares, fanáticos y colegas del artista se despiden de una leyenda cuyo último acto fue, sin saberlo, un acto de amor y sacrificio.