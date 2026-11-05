Russell Brand, el popular actor que escondía un depredador sexual. Fue hallado culpable

El tribunal ha considerado que el actor Russell Brand es culpable de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de agredir o manosear sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, ha sido eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Adolescencia difícil

Nacido el 4 de junio de 1975 en Essex, se crio con su madre tras el abandono del padre y tuvo una adolescencia difícil, en la que no faltaron las drogas, pero encontró una salida en las clases de interpretación del instituto.

Fue aceptado en la Italia Conti Academy y en la Royal Academy of Dramatic Arts, ambas en Londres, aunque sus diferentes adicciones provocarían su expulsión.

Entre sus primeros trabajos como actor está la serie policíaca ‘The Bill’ (1994) y como presentador el programa ‘Big Brothers big mouth’ (el ‘Gran Hermano’ en España). También tuvo espacios radiofónicos, como en la BBC, entre 2006 y 2008.

En cine se le vería en ‘Cruise of the Gods’, ‘A bear’s Christmas tail’, ‘Penélope’ o ‘Supercañeras, el internado puede ser una fiesta’ (2007).

Otros trabajos como actor fueron ‘Objetivo: Bin Laden’ (2016) o ‘Muerte en el Nilo’ (2022), además de capítulos de la serie ‘Ballers’ (2018-2019), o poniendo voz a Mako en la película de animación ‘Under the Boardwalk’ (2023).

Ha probado también como escritor, contando sus memorias, en las que no duda en hablar de sus adicciones: ‘My booky wook’ y ‘Booky wook 2’, ‘Freedom from our addictions’ o ‘Recuperado’.

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Boda con Katy Perry y polémicas

El actor se casó en octubre de 2010 con la cantante estadounidense Katy Perry, en una exótica ceremonia en el Rajastán indio, pero un año después anunciaron su divorcio.

En 2014 fue novio de Jemima Khan y en 2017 se casaría con Laura Gallacher, con la que ha tenido dos hijas, Mabel y Peggy.

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En 2010 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando estaba con Katy Perry, por agredir a un fotógrafo.

Ha sido defensor de teorías de la conspiración respecto a asuntos sensibles como los atentados del 11-S o la pandemia del coronavirus.

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En septiembre de 2023 fue acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional entre 2006 y 2013, según una investigación de los diarios The Times y The Sunday Times y de Channel 4.

Él no dudó en seguir adelante con el espectáculo que representaba entonces en Londres, ‘Bipolarisation’, pero la Policía y la BBC abrieron una investigación. Se señalaba que el actor enviaba un chófer pagado por la BBC para recoger del colegio a una de sus supuestas víctimas, menor de edad, con quien mantenía relaciones.

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La BBC eliminó de sus plataformas algunos contenidos en los que aparecía y YouTube prohibió que los canales asociados con el actor generaran dinero por publicidad.

En 2025 fue acusado de violación y agresión sexual a cuatro mujeres en el Reino Unido. Al parecer, en 1999 el actor presuntamente violó a una mujer en la zona de Bournemouth, y en 2001 agredió sexualmente a otra en el distrito de Westminster de Londres. Además, se le acusó de agredir sexualmente a una mujer en 2004, también en Westminster y, en esa misma área, a otra entre 2004 y 2005.

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Brand respondería a través de redes que todas sus relaciones sexuales fueron "absolutamente consentidas".

El juicio por los hechos cometidos contra un total de seis mujeres, entre 1999 y 2009, comenzó el pasado 12 de octubre. Al tribunal de Southwark Brand acudió de la mano de su esposa, Laura, y durante la vista mantuvo su inocencia. Su esposa ha estado presente junto a él la mayor parte del proceso.

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La Fiscalía británica le definió como un "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador".

Este jueves un jurado popular le declaró culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual. La sentencia se conocerá el próximo lunes.

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