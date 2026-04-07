Ryan Castro habló por primera vez sobre los coqueteos de Lina Tejeiro. Así reaccionó

Desde hace varias semanas, Lina Tejeiro y Ryan Castro se convirtieron en protagonistas de un rumor que ha resonado entre sus fanáticos y seguidores de la farándula colombiana. Todo surgió a partir de la confesión que hizo la actriz en el pódcast ‘40 Grados’, donde reveló que el reguetonero paisa es su ‘crush’ (término que se usa para referirse a una atracción romántica).

Tras esas declaraciones, la atención se ha centrado en cualquier reacción o pronunciamiento sobre lo que muchos consideran un posible romance. Precisamente, en horas recientes, el llamado ‘Cantante del Ghetto’ se refirió por primera vez en público a lo dicho por la llanera de 34 años.

¿Qué dijo Ryan Castro sobre los coqueteos de Lina Tejeiro?

En una entrevista con el puertorriqueño Frederick Castillo para su pódcast ‘I am Fredeerick’, el artista colombiano habló sobre su carrera y aspectos de su vida personal. En medio de la conversación, el anfitrión le preguntó directamente por la actriz.

“Hay una mujer que se llama Lina Tejeiro y dice que tú eres su crush ¿Viste el video? ¿Qué piensas al respecto?”, cuestionó Castillo. Entre risas, Ryan Castro respondió: “Sí, claro que lo vi. La verdad, yo no ando muy metido en ese mundo, pero sí vi el video del que hablas porque mucha gente me etiquetó y me lo envió por mensajes”.

Posteriormente, el ‘Cantante del Ghetto’ restó importancia a la confesión y aseguró que no le dio mayor relevancia: “Es el pensamiento de ella y ya ella verá”.

Con la intención de profundizar en el tema, Frederick Castillo le sugirió que, en su lugar, aprovecharía la situación para acercarse a Lina Tejeiro y compartir con ella. No obstante, el antioqueño de 32 años mantuvo su postura.

“Lo que pasa es que yo, al final del día, soy un tipo muy tranquilo”, expresó el intérprete de ‘Ojalá’ y ‘Sanka’. Además, desmintió que haya dedicado mensajes a la actriz o que se haya pronunciado en redes sobre sus coqueteos: “No respondí a nada de eso. Yo estaba promocionando una canción y puse una parte de la letra en una publicación, pero la gente lo asoció”.

Sin embargo, Ryan Castro concluyó la conversación con una frase que, para algunos, dejó abierta la posibilidad de un acercamiento con Lina Tejeiro: “Y sí… se formó un revuelo alrededor de eso, pero yo no le puse mayor misterio. Ella compartió ese pensamiento y ya está. Yo estoy ready, si quieren, porque soy un hombre soltero”.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí