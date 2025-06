Ryan Castro reveló sus diferencias con Christian Nodal: “Tuvimos un roce”

En días recientes, Ryan Castro rompió el silencio sobre los rumores que circulan desde hace meses en torno a una supuesta demanda por parte de la familia Aguilar, presuntamente motivada por su éxito Fan de su relación. La canción, lanzada en medio de la controversia por el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, desató todo tipo de teorías en redes sociales.

El origen del rumor se remonta a un comentario hecho por Ángela en una foto de Nodal con su expareja Cazzu, en el que escribió “Fan de su relación”. Por esta razón, muchos asociaron la letra del tema de Ryan con aquel episodio, lo que alimentó las especulaciones de un conflicto entre los artistas.

¿Ryan Castro y Christian Nodal están peleados?

Durante una reciente entrevista con el programa Impresentables, de LOS40 Colombia, ‘El cantante del ghetto’ se refirió directamente al tema. Si bien reconoció que Christian Nodal lo bloqueó de redes sociales, aclaró que esto no tuvo relación alguna con la canción.

“No sé si otros me han bloqueado, pero con Nodal sí, con Nodal nos tenemos bloqueados del Instagram. Mejor dicho, él me tiene bloqueado a mí, yo no. Él a mí no me sale en el Instagram. Tuvimos un roce ahí rarito y él se rayó del todo. Estaba rayado y se rayó más, pero ‘Fan de su relación’ (la canción) no tiene nada que ver con eso”, aseguró Ryan Castro, quien prefirió no revelar lo que motivó el distanciamiento.

“Lo de ‘FDSR’, la verdad, fue como un rumor que se creció. Yo no sé qué pasó con eso, en realidad, pero fue un rumor que la gente lo volvió más grande. No sé si fue que me demandaron porque nunca investigué a fondo, pero fue un rumor que se hizo y la gente lo volvió grande en las redes sociales. (...) No sé en realidad que pasó a fondo, pues nunca he hablado con el señor ni nada de eso”, concluyó el reguetonero.

Un repaso por la carrera de Ryan Castro

Nacido y criado en el barrio Pedregal, de Medellín, ‘El cantante del ghetto’ dio sus primeros pasos cantando en buses, y años después vivió en Curazao, donde se empapó de ritmos como el reggae y el dancehall que marcaron su estilo. Su proyección internacional comenzó en 2021 con los éxitos Mujeriego y Jordan, que ingresaron a los rankings Billboard Global y se mantuvieron en el Top 50 Global de Spotify.

En 2024 lanzó su primer álbum, El Cantante del Ghetto, que fue certificado doble platino por la RIAA, y compuso El Ritmo Que Nos Une, canción que se convirtió en himno para los seguidores de la selección Colombia. Ese mismo año, la revista Rolling Stone lo incluyó en su especial Future of Music como uno de los artistas que están definiendo el futuro del sonido global.

Actualmente, Ryan Castro se encuentra promocionando su segundo álbum, SENDÉ.