Salen a la luz polémicos audios de Michael Jackson en 1999 previos a su juicio por abuso

Unas grabaciones de audio inéditas del cantante Michael Jackson, grabadas en 1999, salieron a la luz y están provocando un gran revuelo a nivel internacional. Estos audios son parte de una serie documental llamada Michael Jackson: The Trial, que será emitida por la cadena británica Channel 4 el 4 de febrero de 2026.

Las grabaciones que ahora han salido a la luz están relacionadas con el caso por el que Michael Jackson fue juzgado en California en 2005. Este juicio se centró en las acusaciones de abuso sexual infantil que hizo Gavin Arvizo, un joven de 13 años que había estado en la propiedad del cantante, el rancho Neverland. Durante el juicio, Arvizo y su familia testificaron que Jackson les habría dado alcohol, les mostró material pornográfico y tuvo comportamientos inapropiados.

Sin embargo, después de varias semanas de deliberaciones, el jurado declaró a Jackson no culpable de todos los cargos, incluyendo abuso, suministro de alcohol a un menor y conspiración. Este veredicto no puso fin al debate público ni mediático, y desde entonces, la figura de Jackson ha estado marcada por acusaciones, defensas y producciones audiovisuales que intentan explorar ambas versiones de la historia.

Michael Jackson (AP Photo/Rusty Kennedy, file) Fotografía por: Rusty Kennedy

¿Qué dicen los audios de Michael Jakcson?

En uno de los extractos más comentados, Jackson dice: “Si me dijeras ahora mismo… Michael, nunca podrías volver a ver a otro niño… me mataría”. Este tipo de declaraciones, que se compartirán en el segundo episodio de la serie, han sido calificadas por medios internacionales como perturbadoras e intensas, ya que revelan la profunda dependencia emocional que el artista siente hacia la compañía de los niños.

Además de esta afirmación, los audios también contienen frases como:

“Los niños solo quieren tocarme y abrazarme”.

“Los chicos terminan enamorándose de mi personalidad”.

Michael Jackson: The Trial no solo trae a la luz audios inéditos, sino que también mezcla material de archivo que nunca antes se ha visto, junto con entrevistas a personas cercanas a Jackson que hasta ahora no se habían expresado públicamente.

Según los productores, uno de los principales objetivos de la serie es ofrecer una perspectiva más profunda y matizada sobre el contexto personal y psicológico del artista en los años previos al juicio, y hacerlo más allá de la cobertura mediática sensacionalista que caracterizó aquel proceso judicial.