Salma Hayek posó en bikini para la portada de Sports Illustrated a los 58 años

La actriz de 58 años es la estrella de la portada de la edición de este año de Sports Illustrated Swimsuit, pero ha admitido que tuvo muchas dudas antes de su sesión de fotos.

La estrella de Hollywood dijo en el programa ‘Today’: “Dije que sí y luego, cuando llegó el momento de hacerlo, intenté echarme para atrás. Dije: ‘No’, porque los vestidos de baño nunca me quedan bien, ¿cómo voy a hacer esto? No hay nada de mi talla, siempre sufro’”.

Salma confesó sentirse fuera de su zona de confort antes del rodaje. La actriz sigue en estado de shock incluso ahora, sugiriendo que no tiene un cuerpo de modelo.

La belleza morena -que lanzó su propia línea de cosméticos, productos para el cuidado de la piel y el cabello, llamada Nuance, allá por 2011- dijo: “Todavía no me lo creo. Recuerdo que cuando era joven y estaba buena, solía mirar esta revista. Quería ver quién era la nueva modelo guapísima, la nueva chica del momento. Y nunca se me pasó por la cabeza que yo pudiera estar en esa portada porque no se parecían a mí. Mi cuerpo no es necesariamente el de una modelo y nunca pensé que fuera una posibilidad. ¿Y que ocurra cuando tengo 58 años? Es realmente chocante”.

De hecho, Sports Illustrated envió 200 trajes de baño a Salma para calmar sus nervios antes de la sesión de fotos.

La actriz dijo: “Me probé más de 100. Muchos de ellos necesitaron arreglos”. Salma ya había revelado el secreto de su piel joven. La estrella de cine explicó que no necesita Botox ni rellenos para crear su aspecto impecable.

Selma, casada con el empresario François-Henri Pinault, declaró a ELLE: “Utilizo un ingrediente llamado tepezcohuite que se usa en México para las víctimas de quemaduras porque regenera completamente la piel. Cuando llevé algunos de los ingredientes a los laboratorios americanos, me dijeron: ‘¡Dios mío! ¿Cómo es que nadie utiliza esto? Por eso no tengo Botox, ni peelings, ni rellenos”.