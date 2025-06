Salma Hayek revela el extraño, pero efectivo truco de belleza para lucir joven

Salma Hayek no necesita mayor presentación. La actriz mexicana que dejó las novelas en su país en busca del sueño americano hace más de tres décadas es también directora y productora de sus propias series. Personalmente también ha encontrado una estabilidad. Es madre de Paloma y está casada con François Henri Pinault dueño de Kering, firma reúne marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, BottegaVeneta, Balenciaga y Alexander McQueen, entre otras,

A los 58 años Salma sorprendió hace unas semanas al lucir una figura y rostros envidiables para la revista Sport Ilustrated. Sus seguidores se preguntan cómo logra tener una piel tan sana sin recurrir a las cirugías. La misma Salma ha dicho que no ha caído en la tentación del bótox sino que ha preferido otras técnicas más tradicionales. La actriz concedió una entrevista a The New York Times y sorprendió con uno de sus trucos.

“Nunca me lavo la cara en la mañana”, dice Salma Hayek

La actriz mencionó que parte de su cuidado de piel involucra no lavar la cara en las mañanas.

“Nunca me limpio la piel por la mañana. Mi abuela me enseñó que por la noche la piel repone todo lo que he perdido durante el día. Además, si me limpio muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucia al despertar?“, dijo en esa charla en TNYT.

Cada noche se cerciora de que su piel esté limpia con una rutina clásica: “Me rocío agua de rosas, es muy suave y revitaliza la piel“, detalló.

En otras entrevistas Salma ha dejado claro que el cuidado de su piel lo ha tenido por años, entre otras cosas por la influencia de su abuela quien preparaba sus propias cremas.

“Tuve una abuela experta que hacía sus propias cremas. Era muy avanzada para su época y brillante. Gracias a ella, sé mucho de la piel”, explicó en diálogo con la publicación Byrdie, según ella su familiar usó retinol antes de que se pusiera de moda. “Mi abuela hacía una crema de retinol mucho antes que nadie”.

Otro de los trucos de Hayek para su cara implica retirar impurezas en la noche con una toalla caliente.

“Puedes usar una toalla caliente con agua de rosas… Este pequeño detalle hace que las propiedades antioxidantes y calmantes penetren en profundidad”, sugirió para después de la limpieza nocturna. No es amante de la exfoliación, pero eventualmente la hace con avena, miel y leche de almendras.

Las mascarillas también las prefiere naturales y las prendió a hacer muy joven en casa. “Cogía todas las sobras -papaya, yogurt, miel, nueces- y las mezclaba, para luego ponerlas en la cara”, dijo a The Hollywood Reporter.

