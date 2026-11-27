La historia de amor de Samuel Morales, primogénito de Kaleth Morales, e Indira Santamaría data de mayo del 2024 cuando comenzaron a ser novios luego de que él se lo pidiera en medio de una serenata.

La pareja, que tiene una hija y espera otro bebé, se comprometió a finales de septiembre pasado frente al mar, en Salgar, Puerto Colombia. Las imágenes del momento las compartió la novia donde se evidenció el aviso en medio de flores que decía “Will You Marry Me?”.

"Primero, gracias a Dios por escribir esta historia de amor y permitirnos llegar hasta aquí", escribió Indira en sus redes anticipando que la boda vendría pronto.

Las dos bodas de Samuel Morales

El sábado 21 de noviembre se celebró una boda civil que los dos documentaron en sus redes sociales. Para este importante evento, celebrado en casa de los novios, ella vistió un vestido azul corto y él optó por pantalón blanco y camisa azul celeste.

Este miércoles 25 de noviembre fue la ceremonia cristiana en el salón Lluvia de Oro, en Hotel Dann Carlton, de La Arenosa. El servicio lo ofició una pastora; recordemos que la familia Morales practica el cristianismo desde hace tiempo.

Para este día, Indira se atavió con un vestido blanco de encaje con mangas largas , cuello alto y falda rotonda, que incluyó la tradicional cola. Prefirió el pelo recogido. EL cantante prefirió el esmoquín blanco con corbatín negro y pantalón a juego. "Prometo ser tu compañero toda la vida. Prometo amarte y respetarte en todo momento", se escuchó decir al novio mientras ella lo miraba conmovida hasta el llanto.

Al culminar la pareja, tomada de la mano y con los brazos levantados en señal de celebración, caminó hasta el salón de recepción, decorado con flores, candelabros y velas de tonos claros.

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Luego el nuevo esposo interpretó ‘La purita verdad’, un clásico de su padre Kaleth.

Los famosos en la boda de ‘el Heredero’ de Kaleth Morales .

Entre los invitados estuvo Miguel Morales, abuelo de Samuel y papá de Kaleth, junto a sus hijos Kanner y Keyner Morales, integrantes de Los K Morales.

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También acudieron Martín Elías Jr., Óscar Gamarra, LuisRa Solano y Dekko.

La fiesta estuvo amenizada por La Banda del 5 y Mr. Black.

Samuel e Indira tienen una hija, Kalieth Morales Santamaría. Indira tiene otra hija, producto de una relación anterior.

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Samuel e Indira serán padres de un segundo hijo en común. La pareja anunció el embarazo días después del compromiso. De momento, se sabe que se llamará Kaleth Miguel, en honor a su famoso abuelo.

Samuel es hijo de Kaleth Morales, conocido como el ‘Rey de la Nueva Ola’, quien murió a los 21 años el 24 de agosto de 2005 por un accidente de tránsito, cuando Samuel tenía 6 meses.

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