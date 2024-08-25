Santiago Cruz reveló por qué suspendió un concierto EE.UU. “Fue inesperado”

El cantautor colombiano Santiago Cruz sorprendió a sus seguidores al anunciar que debía suspender varias fechas de su gira por Estados Unidos debido a un problema médico que afectó su voz. En una entrevista concedida a Infobae, el artista reveló que sufrió un desgarre en sus cuerdas vocales que le impedía seguir cantando con normalidad.

“Fue un golpe inesperado en medio de una gira que me ilusionaba muchísimo”, explicó Cruz, de 48 años, al confirmar la noticia. “Los médicos me recomendaron reposo absoluto de la voz porque, de insistir, podía poner en riesgo mi instrumento vocal a largo plazo. Tenía el corazón herido, pero entendí que debía parar para cuidarme”.

La decisión significó congelar presentaciones que formaban parte de un tour que venía recorriendo varias ciudades estadounidenses. Para Cruz, que ha construido una carrera sólida en el pop latino y es conocido por éxitos como Baja la guardia y Desde lejos, la salud vocal es su herramienta esencial. “Cantar no es solo mi trabajo, es mi vida. No podía permitir que un momento de terquedad me costara seguir cantando las canciones que amo”, señaló.

El cantante también quiso tranquilizar a sus fans, asegurando que su proceso de recuperación marcha bien. “Ya salimos de ese atolladero”, escribió en una publicación posterior, dando a entender que su voz responde al tratamiento y que pronto volverá a los escenarios. Aunque no precisó fechas exactas, afirmó que las nuevas presentaciones serán reprogramadas y agradeció el apoyo recibido: “Me llena de gratitud saber que cuento con una audiencia tan comprensiva y fiel. Ustedes son mi motivación para sanar rápido y volver con toda la fuerza”.

Cruz, quien recientemente celebró dos décadas de trayectoria musical, ha sido abierto en otras ocasiones sobre los retos físicos y emocionales que conlleva la vida artística. Su testimonio sobre este episodio no solo evidencia la fragilidad de la voz de un cantante profesional, sino también la importancia de priorizar la salud incluso en medio de compromisos laborales.

Mientras completa su recuperación, el artista invitó a sus seguidores a seguir conectados con su música y prometió que el reencuentro en los escenarios será “más emocionante que nunca”. Sus palabras transmiten optimismo y dejan claro que, aunque su gira haya tenido una pausa, su voz y su pasión permanecen intactas.