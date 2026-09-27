Sara Corrales de ‘Vecinos’ mostró el cuarto de su hija Mila: “De ensueño”

El 17 de mayo del 2026, Sara Corrales se convirtió en madre por primera vez. Mila Pasquini Corrales nació fruto del amor de la actriz con Damián Pasquini. Desde que hizo el anuncio de su embarazo, Corrales ha compartido en sus redes todos los detalles de su etapa como mamá. Uno de los momentos más especiales fue la creación del espacio que Mila tendría en casa. A lo largo de su embarazo, mostró algunos avances de la habitación y compartió la alegría que le daba preparar cada pequeño detalle para su llegada.

Así es la habitación de la hija de Sara Corrales

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Sara mostró la habitación de Mila y contó sobre algunas de las decisiones que tomó junto a Damián Pasquini para darle vida a este espacio. Uno de los detalles que más sorprendió fue que la pareja eligió una decoración inspirada en el método Montessori.

Según explicó la actriz, la idea era que muchos de los elementos estuvieran al alcance de Mila, permitiendo que el espacio la acompañara a medida que crece. La protagonista de Vecinos mostró una cama en forma de casita, en lugar de una cuna convencional. También presentó un pequeño clóset diseñado especialmente para la bebé, con compartimentos para su ropa, accesorios y otros objetos que usa a diario. Además, el cuarto cuenta con un mueble multifuncional que incluye un espejo y puede transformarse en un escritorio, así como estantes para libros y juguetes. Otro de los aspectos que Sara resaltó fue el tapete que eligió con mucho cariño para jugar con su hija.

La decoración también cuenta con luces en forma de estrellas que iluminan el espacio por la noche. Además, Sara mostró unas jardineras que forman parte de la casita de Mila y que, como ella misma compartió, fueron hechas por la abuela de la bebé. Sin embargo, hubo un detalle que emocionó a la actriz: el área dedicada a los moños de su hija. Sara confesó que empezó a comprar estos accesorios incluso antes de que Mila llegara al mundo, ya que siempre había soñado con tener una niña.

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El recorrido también permitió admirar el cambiador y varios compartimentos diseñados para mantener la ropa de la bebita bien organizada. Para Corrales, cada rincón fue pensado con un propósito, con la idea de que Mila pudiera disfrutar de su espacio a medida que fuera creciendo. “El cuarto digno de una muñeca”, “preciosa esa habitación para la muñeca hermosa”, “mágico ese cuarto”, “me muero de amor con tanta ternurita”, “de ensueño”, “toda una coquetería para tu bebé… muy bello todo”, “qué hermosura de cuarto”, “qué gran fortuna para Mila tenerlos como padres”, “divina esa habitación”, “qué belleza, muy hermoso”.