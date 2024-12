¿Sara Corrales está embarazada? Así reaccionó la actriz a pregunta en redes

El 24 de octubre pasado, Sara Corrales anunció su compromiso con Damián Pasquini, su novio. La actriz, quien ha participado en proyectos como En los tacones de Eva, Vecinos, El clon, Ojo por ojo, El secretario, Cita a ciegas, Reputación dudosa, entre otros, expresó su felicidad y emoción, pues uno de sus más grandes sueños es conformar una familia con el amor de su vida.

La también modelo paisa se prepara para llegar al altar el próximo año. De igual manera, entre sus planes está convertirse en madre. De hecho, en agosto de este año contó que estaba en proceso de congelar sus óvulos para, próximamente, concebir un bebé.

A través de sus redes sociales, la actriz confirmó hace unos meses que, junto con Pasquini, comenzó a visitar clínicas para prepararse y darle la bienvenida a un bebé en el 2025. “Decidimos hacer un protocolo de fertilidad para poder tener una calidad de óvulos maravillosa y tener una congelación exitosa para posteriormente ser una mamá absolutamente feliz”, dijo.

Damián Pasquini, novio de Sara Corrales. Fotografía por: Instagram

Así reaccionó Sara Corrales cuando le preguntaron si estaba embarazada

Ayer, la actriz celebró el cumpleaños de su novio. En su cuenta de Instagram publicó un reel de fotografías de varios momentos donde aparecen juntos. “Feliz cumpleaños a mi @damianpasquini, al hombre que me hace vibrar, el que me hace reír a diario, el que me protege, me respeta, me cocina con amor, el que me hace ver la vida más sencilla, los problemas más pequeños, el que me regala abrazos sinceros y me da toda la paz del mundo, el que con un abrazo lo calma todo, a este ser de luz único, todo lo mejor del mundo en este, su día. Espero poder celebrarte todas las vueltas al sol que se vienen. Te amo vida mía”, escribió en la publicación.

Una de las instantáneas llamó la atención de una usuaria, quien notó una aparente y sospechosa barriguita. La seguidora le escribió: “¿Está embarazada? Ando perdida, la empecé a seguir porque fue inspiración para hacer ejercicio en la pandemia y no me perdía sus en vivos en su casita”.

Aunque la actriz no le respondió con palabras, sí lo hizo dándole un like al comentario, lo que generó una ola de reacciones. Algunos afirman que, sería una forma de confirmar su supuesto embarazo: “muchísimas felicidades”, “Sara se ve tan feliz”, “más que hermosa”, “seguro está embarazada”, “se vería preciosa embarazada”, “ella quiere tener un hijo”. Por ahora, Sara no ha confirmado o desmentido esos rumores que surgieron en redes.