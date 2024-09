Sara Corrales reveló cómo triunfó en México: “soy una mujer de retos”

Aunque se dio a conocer por su participación en Protagonistas de novela, Sara Corrales saltó al mundo de la fama en la televisión por su participación en producciones como Todos quieren con Marilyn, En los tacones de Eva, Aquí no hay quien viva, Los vitorinos, El secretario, El señor de los cielos, entre otras.

Aunque en Colombia estaba triunfando, la actriz decidió abrir el espectro en su carrera profesional y se radicó en México hace 10 años. Darse a conocer en un país que no es el suyo no fue tarea fácil; sin embargo, su talento la llevó a ganarse el cariño del público.

Desafíos de Sara Corrales para triunfar en México

La actriz dialogó con Kienyke y reveló algunos detalles de cuando decidió probar suerte en el país azteca. “Soy una mujer de retos y yo quiero, y si quiero, puedo, y lo voy a lograr. Entonces, creo que la reflexión más grande es esa, es cuando te mentalizas de tu capacidad, de que no tienes miedo, cuando te rodeas de personas que te apoyan, que te fortalecen, que te animan, que te alientan”, afirmó.

De igual manera, resaltó que al comienzo fue difícil por la forma de ser de los mexicanos; sin embargo, con su talento logró ganar un lugar importante en su carrera como actriz.

“El primero (desafío) es como una delgada línea en la que el mexicano es muy regionalista. O sea, el mexicano quiere a su gente, a su talento, a sus actrices, a sus actores, y eso es de aplaudir. Entonces, cuando logras pasar esa línea y logras entrar en el corazón de ellos, creo que ahí se te abre un mundo entero, mil posibilidades...Tu profesionalismo, tu disciplina, tu puntualidad, tu entrega… una cantidad de cosas que creo que son los ingredientes necesarios para que esa combinación dé resultado aquí o en cualquier lugar”, aseguró.

La también empresaria expresó que, después de una década de estar viviendo en México, ya siente ese país como suyo y siente un profundo agradecimiento por las oportunidades que le han brindado en su carrera profesional.

“Es un país que me ha recibido muy bien, que me ha abierto las puertas de par en par. Yo lo considero mi segundo hogar, o sea, vivo acá hace 11 años ya. Creo que mi corazón se divide entre estos dos países que me han dado todo su amor, todo su apoyo y les debo muchísimo los dos”.