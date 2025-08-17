Sara Corrales publicó los votos de su boda con Damián Pasquini. “Eres mi milagro”

La actriz colombiana Sara Corrales emocionó a sus seguidores al compartir en redes sociales un fragmento manuscrito de los votos matrimoniales que leyó en su boda con el empresario argentino Damián Pasquini. La publicación, hecha pocos días después del evento rápidamente se volvió viral y fue replicada por varios medios de entretenimiento en Colombia y Latinoamérica.

En la imagen, Corrales mostró parte del texto que escribió a mano para su ahora esposo, un gesto que sus seguidores describieron como “auténtico y profundamente romántico”. Uno de los fragmentos más comentados comienza con las palabras: “Tú eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, una frase que muchos interpretaron como un guiño a las experiencias personales que la actriz ha compartido en entrevistas, donde ha mencionado los retos emocionales que atravesó antes de encontrar estabilidad sentimental.

La actriz, conocida por sus papeles en producciones como Vecinos y El Señor de los Cielos, también incluyó en sus votos un toque de humor y cotidianidad, al prometer: “Que tus brazos seguirán siendo mi lugar favorito y, aunque me duerma en las películas a los cinco minutos, no hay lugar donde prefiera quedarme dormida más que en tu pecho”. La cita, recogida por medios como El Espectador, ha sido ampliamente comentada por el tono cercano y espontáneo que caracteriza a Corrales.

La boda entre Corrales y Pasquini, celebrada en un entorno íntimo, ya había sido noticia por el despliegue de romanticismo y la elegancia de la ceremonia. Sin embargo, la publicación de los votos aportó una dimensión más personal a la historia: no solo mostró el lado vulnerable de la actriz, sino que también reforzó la conexión que mantiene con sus fans, quienes han seguido de cerca su vida sentimental desde relaciones pasadas hasta su compromiso con el empresario argentino.

Medios como Infobae y El Espectador resaltaron que, al compartir este fragmento, Corrales quiso inmortalizar un momento único y transmitir el mensaje de que el amor puede escribirse y celebrarse en los detalles más sencillos. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: miles de comentarios y mensajes de felicitación inundaron su perfil, destacando la sensibilidad y autenticidad de sus palabras.

Para Sara Corrales, el gesto representa más que una declaración pública: es una manera de honrar su relación y de inspirar a quienes creen en las segundas oportunidades. Con esta publicación, la actriz no solo permitió a sus seguidores ser testigos de un momento íntimo, sino que también confirmó que el amor y la vulnerabilidad siguen siendo, incluso en la era digital, una poderosa forma de conexión humana.