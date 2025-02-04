Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron por lo civil en Medellín. ‘Llegó el día’

La actriz y modelo colombiana Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini sellaron oficialmente su amor el pasado jueves 14 de agosto de 2025, en una ceremonia civil realizada en Medellín, ciudad natal de la artista. El evento, íntimo y emotivo, contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, quienes fueron testigos de uno de los momentos más importantes en la vida de la pareja.

La boda civil se llevó a cabo en un ambiente elegante y sobrio, donde predominó la cercanía y el calor familiar. Corrales, reconocida por su participación en producciones como Vecinos y El señor de los cielos, lució un atuendo acorde a la ocasión, destacando por su estilo clásico y natural.

Tras la ceremonia, la pareja expresó su felicidad a través de redes sociales, compartiendo fotografías y mensajes que reflejan la emoción de este paso en su relación. En las imágenes, se les ve sonrientes, rodeados de flores y con un marcado aire de complicidad.

Pero la celebración no terminará ahí. Está previsto que el sábado 16 de agosto se lleve a cabo una ceremonia espiritual no religiosa, también en Medellín, para la que los novios han preparado un encuentro especial con sus seres queridos. Según se ha conocido, este segundo evento tendrá un carácter más festivo y romántico, con una ambientación que fusionará elementos colombianos y argentinos, en honor a las raíces de ambos.

La historia de amor entre Sara Corrales y Damián Pasquini ha sido seguida de cerca por sus seguidores. La pareja confirmó su compromiso meses atrás y, desde entonces, ha compartido detalles de los preparativos, siempre resaltando la importancia de disfrutar cada momento del proceso.

Con esta unión, Sara Corrales no solo celebra un nuevo capítulo en su vida personal, sino que también refuerza su vínculo con Medellín, ciudad a la que siempre ha manifestado un profundo cariño. La actriz, que ha desarrollado gran parte de su carrera en México y Estados Unidos, eligió su tierra natal para este sí definitivo, demostrando que, aunque el camino la ha llevado por distintos países, sus raíces siguen marcando sus decisiones más importantes.

Ahora, los fanáticos esperan ansiosos las imágenes y detalles de la ceremonia espiritual, que promete ser tan especial como la unión civil que oficializó a la pareja como marido y mujer.