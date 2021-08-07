Sara Uribe habló sin filtro del rol de padre que cumple Fredy Guarín: “A mí me toca siempre”

Durante una conversación sobre su vida personal, Sara Uribe abordó varios aspectos de su presente sentimental y familiar. La exparticipante de ‘La casa de los famosos’, quien ha hablado en distintas ocasiones sobre su maternidad, profundizó en las dinámicas que enfrenta al momento de criar a su hijo Jacobo, fruto de la relación que tuvo con el futbolista Fredy Guarín.

En diálogo con la periodista Eva Rey, en el programa ‘Desnúdate con Eva’, la antioqueña se refirió inicialmente a lo que busca en una pareja y a las condiciones que considera importantes en una relación. En ese contexto, explicó que prefiere hombres maduros y, de ser posible, que ya tengan hijos, aunque aclaró que algunos aspectos pueden ser negociables.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre Fredy Guarín?

Fue en medio de esa conversación cuando Uribe hizo una reflexión más amplia sobre la crianza compartida. Según explicó, aunque los gastos suelen dividirse entre ambos padres, en muchos casos son las madres quienes terminan asumiendo la mayor carga emocional y del día a día en la crianza.

“A mí me parece mal que, si bien los padres tienen que compartir la carga económica por mitades, muchas veces son las madres quienes resultan asumiendo toda la carga emocional”, planteó.

A partir de ahí, la conversación derivó en su experiencia personal con la crianza de Jacobo, actualmente de siete años. Al ser consultada sobre la custodia, Sara Uribe aseguró que, aunque en el papel es compartida, la realidad es distinta.

“Es compartida, pero a mí me toca siempre”, advirtió.

La también presentadora y figura de redes sociales explicó que su hijo vive con ella y que, aunque existe un acuerdo para que Fredy Guarín lo vea cada cierto tiempo, esto no siempre se cumple de manera constante.

“Él tiene campo de verlo cada 15 días. Muchas veces lo cumple, muchas veces no, porque tiene que trabajar mucho”, agregó.

¿Cómo es la relación actual de Sara Uribe y Fredy Guarín?

Pese a lo anterior, la paisa de 35 años aseguró que ha procurado que su hijo crezca en un entorno estable y positivo. Según dijo, el menor mantiene una buena relación con su padre cuando comparten tiempo juntos.

“Mi niño es un niño súper tranquilo, súper feliz. Cuando tiene tiempo su papá comparte con él y atesora cada momento que pueda pasar con él y conmigo”, explicó.

En la entrevista también se refirió a la relación que mantiene actualmente con Fredy Guarín, indicando que ha establecido límites claros en la comunicación.

“Tenemos una comunicación respetuosa, con muchos límites, que me costó muchísimo poner, porque yo no sabía poner límites en mi vida. Podría decir que él (Fredy), para mí, fue un maestro en cuanto a enseñarme a poner límites”, concluyó Sara Uribe al respecto.

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