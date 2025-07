Sara Uribe reaccionó al nuevo noviazgo de Fredy Guarín: “Fui otra víctima”

En días recientes, Fredy Guarín compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a su nueva novia. La imagen, que confirma oficialmente la relación, generó de inmediato todo tipo de comentarios: algunos celebrando la nueva etapa del exfutbolista y otros recordando su pasado amoroso con la modelo y presentadora Sara Uribe, con quien tuvo un hijo llamado Jacobo.

Lejos de mantenerse al margen, Uribe decidió responder a algunos de los comentarios que circularon, en plataformas como Instagram, y lo hizo con un mensaje directo en el que habló de su historia con Guarín, de cómo vivió esa ruptura y de las críticas que ha enfrentado desde entonces.

¿Qué dijo Sara Uribe luego de que Fredy Guarín presentara a su nueva novia?

La respuesta de la antioqueña surgió tras leer un comentario que aseguraba: “Sara debe estar muriéndose”. En lugar de ignorarlo, la ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2011 contestó con un mensaje extenso en el que explicó que, durante su relación con Fredy, ella también resultó afectada por la falta de claridad del futbolista.

“Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia”, escribió Sara Uribe, dejando claro que vivió momentos difíciles que hoy recuerda sin rencor.

En su mensaje, la también modelo habló del reto de criar sola a su hijo Jacobo, algo que más que verlo como un castigo, describió como “un honor y una fuerza que no todas entienden”. Además, defendió su postura de no juzgar a otras mujeres, especialmente a quienes también son madres, porque asegura saber “lo que es sufrir en silencio”.

Finalmente, Sara Uribe invitó a quienes la critican a conocer más de su historia completa a través de su página web, donde asegura haber contado su versión sin filtros. “Yo ya sané, ya aprendí, ya crecí. Ojalá tú también”, concluyó, marcando así el tono de cierre de su respuesta.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Con estas palabras, Sara Uribe no solo defendió su historia personal, sino que también buscó dar un mensaje de empatía hacia quienes atraviesan procesos sentimentales complejos y son señalados públicamente.