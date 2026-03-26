Savannah Guthrie hizo desgarradora confesión sobre desaparición de su mamá: “Lo siento”

A finales del 2026, Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora Savannah Guthrie, fue vista por última vez en su residencia en Tucson, Arizona. Según informaron las autoridades, la desaparición encendió rápidamente las alarmas debido a las extrañas circunstancias en las que fue hallada su vivienda. En el lugar se encontraron señales preocupantes, como indicios de sangre, accesos abiertos y fallas en los sistemas de seguridad. Esto llevó a los investigadores a considerar desde el principio la posibilidad de un crimen en lugar de una salida voluntaria. Desde entonces, el caso ha sido tratado como una desaparición sospechosa.

¿Qué se sabe del caso de la mamá de Savannah Guthrie?

Recientemente, la comunicadora se sinceró en una entrevista muy conmovedora, donde no solo compartió el dolor de no saber dónde está su madre, sino también el peso emocional que ha llevado consigo desde que sucedió todo. La periodista admitió que teme que su fama haya podido convertir a su madre en un objetivo.

En conversación con su hermano Camron, la presentadora dijo: “¿Piensas que pudo haber sido por mí?“, a lo que él contestó: “Lo siento, mi amor, pero puede ser”. Por esa razón, Savannah reveló que una de sus mayores angustias es pensar que su exposición pública pudo haber influido en lo ocurrido su madre, una mujer de 84 años. “Todavía no sabemos nada, pero es probable, lo que es algo muy difícil de asimilar. Pensar que se la llevó de su cama por mí. Solo puedo decir: Lo siento mucho, mamá. Y también lo siento por mi hermana, mi hermano, mis hijos, mi sobrino y Tommy, mi cuñado. Lo siento tanto, si es por mí, lo siento".

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En medio de la incertidumbre, la familia ha recibido varias pistas y hasta notas de rescate, algunas de las cuales se han considerado falsas. A pesar de esto, han decidido ofrecer una recompensa millonaria con la esperanza de obtener información veraz que les ayude a encontrar a Nancy. De igual manera, uno de los aspectos más difíciles que ha enfrentado la periodista ha sido lidiar con rumores y especulaciones que incluso apuntaban a su propia familia. Savannah no dudó en rechazar estas versiones, tildándolas de “crueles”, y defendió la integridad de sus seres queridos, quienes han sido descartados como sospechosos. “Nadie cuidó mejor de mi mamá que mi hermana y mi cuñado. Nadie protegió más a mi mamá que mi hermano”, dijo.