Savannah Guthrie intenta volver a su rutina mientras continúa la búsqueda de Nancy, su madre

La desaparición de Nancy Guthrie convirtió la vida de su hija, la periodista Savannah Guthrie, en una historia marcada por la incertidumbre. Acostumbrada durante años a narrar las tragedias de otros desde el set del programa matutino “Today”, de la cadena NBC, la presentadora enfrenta ahora una situación profundamente personal: la búsqueda de su madre, cuyo paradero sigue siendo desconocido semanas después de haber desaparecido en Arizona.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del 31 de enero de 2026 en su vivienda ubicada en Catalina Foothills, un sector residencial cercano a la ciudad de Tucson. La familia comenzó a preocuparse cuando la mujer no apareció al día siguiente para participar en una reunión virtual de su iglesia y tampoco respondió llamadas ni mensajes. Cuando sus allegados llegaron a la casa, encontraron el teléfono y otras pertenencias dentro del lugar, lo que llevó a dar aviso inmediato a las autoridades.

Con el avance de las primeras diligencias, los investigadores del condado de Pima señalaron que las evidencias halladas en la residencia indicaban que la mujer habría sido sacada de la vivienda contra su voluntad. El caso pasó a investigarse como un posible secuestro, una hipótesis que cobró fuerza tras el análisis de cámaras de seguridad y otros indicios recolectados durante las primeras horas de la investigación.

Entre esos elementos se encuentra un registro de la cámara del timbre de la vivienda que captó a un hombre con el rostro cubierto manipulando el dispositivo durante la madrugada. Poco después de ese momento también dejó de transmitir información una aplicación médica conectada al marcapasos de Nancy, un detalle que los investigadores consideran relevante para reconstruir lo ocurrido durante la noche de la desaparición.

La angustia de Savannah Guthrie

Mientras la investigación avanzaba, la vida de Savannah Guthrie dio un giro inesperado. La periodista decidió apartarse temporalmente de sus labores en NBC para trasladarse a Arizona y acompañar a su familia en los esfuerzos por encontrar a su madre. La situación la obligó, incluso, a suspender compromisos profesionales importantes mientras se concentraba en seguir de cerca las novedades del caso.

Desde entonces, la presentadora ha hecho varios llamados públicos en busca de información. En videos difundidos por redes sociales, apareció junto a sus hermanos Annie y Camron para dirigirse directamente a cualquier persona que pudiera tener datos sobre el paradero de Nancy. En esos mensajes, la familia pidió pruebas de vida y expresó su disposición a dialogar con quien pueda aportar pistas que permitan encontrarla.

La angustia de los Guthrie también se ha reflejado en otras acciones. La familia anunció una recompensa de hasta un millón de dólares para quien proporcione información que conduzca a localizar a Nancy. Además, hicieron una donación significativa a una organización dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas, un gesto que, según explicaron, busca mantener la atención sobre casos similares.

A medida que pasan las semanas sin respuestas claras, la presión emocional se ha hecho evidente. Savannah compartió recientemente imágenes de una visita a la casa de su madre, donde vecinos y amigos han dejado flores, cintas y mensajes de apoyo. El pequeño altar improvisado frente a la vivienda se ha convertido en un punto de encuentro para quienes siguen de cerca el caso y desean expresar solidaridad con la familia.

Una investigación que sigue abierta

La investigación, por su parte, continúa abierta. Las autoridades han analizado diversas pistas surgidas durante el proceso. En uno de los avances más recientes, por ejemplo, un guante hallado cerca de la casa generó expectativas entre los investigadores, aunque posteriormente las pruebas de ADN demostraron que no tenía relación con la desaparición.

A pesar de esos tropiezos, los equipos encargados del caso siguen revisando grabaciones de cámaras de seguridad, posibles movimientos de vehículos en la zona y cualquier información que permita reconstruir lo ocurrido durante la madrugada en que Nancy fue vista por última vez.

En medio de esa búsqueda, Savannah Guthrie intenta mantener la esperanza. La periodista ha agradecido públicamente el apoyo recibido por parte de colegas, espectadores y miembros de su comunidad. Aunque ha dejado entrever la posibilidad de retomar pronto su rutina frente a las cámaras, la prioridad sigue siendo la misma desde el primer día: encontrar a su madre y poder traerla de vuelta a casa.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí