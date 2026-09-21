Se conoció la causa de la muerte del hijo de Aylín Mujica. Esto arrojó la autopsia 

El 16 de julio la industria del entretenimiento se vistió de luto tras conocerse el repentino fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, quien era conocido como Maahez. El músico de 30 años murió en la isla de Barbados luego de sufrir algunas complicaciones tras un cuadro de neumonía que no fue detectado a tiempo.

Semanas después de su deceso, comenzaron a circular diversas versiones sobre lo que, posiblemente, ocurrió con el artista. Una de ellas sugería que el uso de vapeadores podría haber contribuido al deterioro de su salud. Sin embargo, la actriz de Sin senos no hay paraíso señaló que no podía asegurar que esa fuera la causa de la muerte de su hijo. Ahora, dos meses después, la cubana se pronunció sobre los resultados de la autopsia y compartió las complicaciones que lo llevaron a la muerte.

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Ailín Mujica?

Aylín Mujica compartió que, tras el fallecimiento de Mauro, se llevó a cabo un estudio que reveló que él sufría de neumonía, una infección que provocó complicaciones serias en su cuerpo. “Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, dijo la actriz.

Mujica también reconstruyó los momentos previos al colapso de su hijo. “Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto. Convulsionó en tres ocasiones y tuvo que ser trasladado de emergencia”.

La noticia de su muerte fue confirmada por Telemundo. Esto se sabe de la muerte del también DJ y productor musical. Foto: Instagram - Instagram

En ocasiones anteriores, la actriz había compartido que su hijo enfrentó serias complicaciones durante su tiempo en el hospital en Barbados. Según su relato, experimentó problemas cardíacos y de coagulación, y tuvo que ser sometido a maniobras de reanimación en varias ocasiones. Tras la muerte de Mauro, comenzaron a surgir rumores sobre un posible vínculo entre su fallecimiento y el uso de vapeadores. Su padre había mencionado antes este hábito, lo que avivó las especulaciones. No obstante, Aylín Mujica dijo: “Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”.

¿Qué pasó con las cenizas de Mauro Menéndez?

La familia de Mauro Menéndez tuvo que atravesar un largo y complicado proceso tras su fallecimiento en Barbados. Aylín compartió que, debido a los trámites y las dificultades para trasladar el cuerpo desde la isla hasta Estados Unidos, ella y el padre de Mauro, Osamu Menéndez, decidieron que lo mejor sería cremarlo y luego esperar a que las cenizas llegaran a Miami.

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La actriz reveló que la cremación se llevó a cabo unos días antes de que se cumplieran dos meses desde la muerte de Mauro, es decir, alrededor de mediados de septiembre. Sin embargo, cuando habló con los medios, aún no había recibido las cenizas. “Acaban de cremarlo, hoy se cumplen dos meses desde que partió. Estamos esperando que lleguen a casa en una valija diplomática de Barbados a Miami”, explicó. El proceso para trasladar los restos se volvió complicado desde los primeros días tras el fallecimiento. En julio, la actriz ya había mencionado que mover el cuerpo de Mauro desde Barbados a Miami requería muchos trámites y gastos. Siguiendo el consejo de la funeraria, ella y Osamu regresaron a Estados Unidos y decidieron esperar allí por las cenizas.