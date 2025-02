Sebastián Caicedo habló del reencuentro que podría tener con Carmen Villalobos

La vida de Sebastián Caicedo dio un giro cuando se divorció de Carmen Villalobos. Para el actor de Los canarios y Nadie es eterno en el mundo fue uno de los golpes más fuertes que ha tenido que enfrentar.

En varias oportunidades se refirió a la depresión que pasó, aunque nunca reveló los motivos que los llevaron a divorciarse. No obstante, reconoció que tuvo que buscar de Dios para sanar su corazón e iniciar una nueva etapa.

En ese proceso, conoció en una iglesia cristiana a Juliana Diez, una creadora de contenido, empresaria y conferencista, quien conquistó su corazón y lo ayudó a tener una relación cercana con Dios. Después de dos años de relación, el pasado 26 de diciembre se casaron en una ceremonia íntima en Medellín.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez. Fotografía por: Instagram

En una entrevista para Telemundo, el actor reveló cómo se siente actualmente y cuáles son sus planes, ahora que tiene un nuevo hogar: “es una nueva etapa de mi vida, puedo decir que Dios me dio una segunda oportunidad y estoy feliz aprovechándola. Juli es un regalito de Dios, la conocí en la iglesia. Si no hubiera sido así, nuestros caminos no se hubieran cruzado. Queremos una familia, queremos hijos, y en este momento ya estamos cumpliendo esa promesa... No es el momento (de tener hijos), acabamos de casarnos, quisiéramos tener un tiempo juntos, tenemos muchos proyectos para sacar adelante antes de tener hijos, pero sí queremos”, aseguró.

El actor hizo referencia al oscuro momento que pasó luego de divorciarse y que logró superar solamente con ayuda de Dios:

“Mi mayor soledad, mi peor desierto y la peor oscuridad que tuve que vivir, la gente sabe cuándo fue, pero somos nosotros los que a veces nos alejamos de Él, Él siempre está ahí para nosotros. Lo conozco en una intimidad diaria, le pedí que me sacara de dónde estaba y paso a paso, en esa intimidad con Él, fui conociendo una relación como con un papá”, dijo.

Sebastián Caicedo quiere participar en ‘Top Chef VIP’, presentado por Carmen Villalobos, su ex

El actor también aprovechó para recordar los realities en los que ha participado. Sorprendió a la presentadora al afirmar que le gustaría estar en Top Chef VIP. Recordemos que este programa culinario es presentado por Carmen Villalobos, su exesposa.

“Me encantaría, me estoy preparando, estoy cocinando”, dijo. La presentadora lo interrumpió y le dijo: “¿aunque la presentadora sea Carmen? Ahí puede ser un reencuentro”. El actor no dudó en responder: “me encantaría, sí, es muy buena presentadora”.