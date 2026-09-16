Sebastián Carvajal: “Cuando me dicen que no, trato de esforzarme dos y tres veces más”

Sebastián Carvajal siempre supo que su destino era ser actor. Tomó esa decisión cuando era muy joven, en Bucaramanga, su ciudad natal, sin imaginar los desafíos que tendría que enfrentar para convertir ese sueño en una realidad. Sin embargo, no fue el primer camino que pudo elegir. Tras finalizar el colegio, Carvajal comenzó a estudiar Administración de Empresas, una elección que también estuvo influenciada por su entorno familiar. Su padre tenía una empresa de calzado y la intención era que él se preparara para seguir ese camino. Sin embargo, en la universidad, el teatro se cruzó en su vida.

A los 16 años entendió que a eso quería dedicarse toda la vida, pero solo hasta los 19 pudo comenzar formalmente en este camino: “Vengo de una ciudad muy pequeña donde me tocó guerrearla mucho desde pequeño. Tomé la decisión de ser actor en mi adolescencia y ha sido un proceso arduo, ha sido duro, pero hoy veo los frutos”, dijo en diálogo con Vea de El Espectador. Años más tarde, pasó por diferentes trabajos mientras tomaba clases de actuación durante el día. Sus profesores fueron Alfonso Ortiz, Tao Sierra y Victoria Hernández. Lavó platos en un restaurante. Luego, fue barman y también se encargó de la seguridad en un bar. “A mí me ha tocado un proceso donde he tenido que guerrearla, estudiar, prepararme para llegar a donde estoy. Es un proceso bonito esto y me ha servido al momento de actuar y hacer mis personajes. Nada ha sido fácil, nada ha sido regalado, he tenido que luchar por mis sueños”, agregó.Lo que vino después fue una carrera que poco a poco empezó a ganar espacio.

Los ‘no’ que casi nadie ve

Detrás de los personajes que le han dado reconocimiento, como Eduardo Maya en “La Cacica”, Frank Sinatra en “Tarde lo conocí”, o los papeles protagónicos en

“Loquito por ti”, “Enfermeras”, “Ana de nadie” y “Manes”, hay una historia no tan visible: castings que no salieron bien, proyectos que nunca llegaron y respuestas negativas que, como él mismo dice, son una parte inevitable de cualquier carrera en el mundo del arte. “Por eso yo envío un mensaje a todos: ‘no renunciemos, al principio va a ser difícil, pero ya después se van a ver los resultados’. Después de años y meses duros de guerrearla, de prepararme y de que me digan muchas veces ‘no’, que eso es lo que me ha pasado a mí, no es fácil, pero ya ahorita estoy viendo los frutos porque cada recompensa tiene su merecido, yo creo que ahorita gracias a Dios se están dando las cosas en mi carrera y eso me tiene muy orgulloso”.

Para el actor, esos rechazos después de presentar un casting no siempre reflejan la calidad del trabajo que ha presentado. “La carrera mía y la de todos mis colegas artistas, es una carrera de aceptación, donde hay momentos en los que uno cree que hizo un gran trabajo y por cosas del destino la gente no lo ve así, o de pronto se hizo un gran casting y no lo ven así y eso es un tema de aceptación, de uno mismo abrazarse y decir ‘Soy bueno en lo que hago, yo sé que llegará el momento, llegará mi oportunidad’”.

Esa habilidad para lidiar con el rechazo sin dejar de lado su pasión se evidencia también en la manera en que crea sus personajes. El actor comenta que ha conseguido llevar esas vivencias personales a la pantalla: “Es bueno poder actuar eso en mis personajes. Yo tuve un momento en mi vida donde me dijeron que no y yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Eso es muy bonito, ver y decir ‘me compagino con esta persona o con este personaje, yo también viví esta situación y pude haberlo hecho así’”.

Lejos de rendirse ante los obstáculos, Carvajal afirma que encontró en la disciplina y el estudio su principal herramienta para seguir avanzando. “Gracias a Dios no he tenido momentos en los que digo ‘voy a renunciar’, al contrario, cuando me dicen que no, trato de esforzarme dos y tres veces más o de ponerme a estudiar como un loco. Esa es la forma de conseguir los sueños, cuando te preparas, cuando no te gana esa mentalidad que uno tiene adentro que dice ‘yo no sirvo para esto’. No, eso no es así, todos servimos para todo, lo único es que hay que meterle la ficha, las ganas, porque todo es un proceso y el proceso también merece sacrificios y los sacrificios merecen preparación. Cuando uno pasa esa montaña se da cuenta que llegan esas oportunidades y que se recogen todos los frutos de lo que se hizo”.

Un presente marcado por el reconocimiento

El artista de 33 años asegura que sus sueños son grandes y que su meta es llegar a Hollywood y compartir set con grandes actores del cine internacional. Y no está tan lejos. Carvajal hizo parte de la película “Dominique” protagonizada por Oksana Orlan y participó en la producción “Sed de venganza” para Telemundo. Su recorrido ahora cuenta con distinciones como el Premio India Catalina al Actor Favorito del Público y el Premio Online al Mejor Actor Influencer Favorito. “Estoy actualmente grabando un proyecto que me sacó de mi zona de confort, me sacudió un poco. Estoy agradecido por todo lo que está pasando en mi carrera, y más allá de estar agradecido conmigo mismo, es con ustedes, que son los que nos ven, yo vivo por ustedes y lo que hago, lo hago por ustedes, para que ustedes también se conecten con mis sentimientos, porque a la final mi trabajo es eso, poder mostrar mis sentimientos y poder entregárselos a un personaje para que ustedes sientan y vivan lo que el personaje está viviendo en todo lo que hago”.

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A pesar de sus logros, el actor bumangués afirma que no tiene intención de detenerse ni de conformarse con lo que ya ha alcanzado: “Mi carrera es tan exquisita que nunca voy a dejar de prepararme, respeto mucho el resto de artes, no fue fácil ser actor. En este momento quiero seguir preparándome para ser mejor actor, quiero seguir estudiando, quiero seguir escalando en esta profesión, que es la profesión que amo y que me hierve la sangre cuando la hago, por ahora estoy 100% enfocado en esto".