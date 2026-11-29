"Nací para contar historias". Esa es la frase que el actor Sebastián Carvajal, protagonista de la novela comedida de Caracol ‘¿En qué lío me metí?’ tiene tatuada en su pierna. La escogió porque resume su profunda pasión por la actuación y su deseo seguir contando relatos a través de sus interpretaciones.

El santandereano admite que en su adolescencia no fue muy disciplinado: “Me echaron de varios colegios”, pero siguió la recomendación de su padre de estudiar una carrera universitaria, entre otras cosas porque a pesar de haber sido muy histriónico desde pequeño, no tenía claro que quería hacer de su vida.

“Entré a Administración de Empresas para manejar la compañía de zapatos que él tenía en esa época en Venezuela. Cuando llegué al tercer semestre me metí en el grupo de teatro de la universidad y me volví loco, boté todo a la basura y no volví a las clases”, le contó hace un tiempo a Vea de El Espectador. Recordar sus palabras le sacó una sonrisa.

Sebastián le pidió a su padre que no siguiera gastando su dinero en algo que él no quería. “Fui sincero y le dije que me iba de la casa para Bogotá porque quería ser actor y sabía que si quería lograrlo había que estar en la ciudad. Le dije: ‘me voy y me pongo a trabajar en lo que sea’”.

Se marchó. No resultó nada fácil. Inicialmente se empleó en un restaurante. Luego vinieron otros oficios. “Me tocaba sacar borrachos cada noche, y al tiempo estudiaba actuación”. Después de tomar un curso, se convirtió en el barman de esa misma discoteca. “De jueves a domingo trabajaba de noche hasta las 6 a.m. y de lunes a miércoles estudiaba actuación. Fueron tres años duros”.

El bar quedó atrás cuando hizo un taller de TRX y se convirtió en entrenador, eso sí, sin dejar las clases de interpretación. “Sabía que algún día tendría la recompensa, que llegaría una oportunidad”. Alfonso Ortiz, Tao Sierra y Victoria Hernández fueron sus profesores. Finalmente, hacia el 2013 comenzó a trabajar en actuación. Llegaron los castings y apareció ‘La cacica’, su primer rol importante.

Después vinieron ‘Enfermeras’, ‘Loquito por ti’ y ‘Tarde lo conocí’, entre otras producciones. Joaquín en ‘Ana de nadie’, donde hacía pareja con Paola Turbay le brindó mucho reconocimiento entre el público.

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El primer villano y el amor de Sebastián Carvajal

En ‘¿En qué lío me metí?’, la novela de Caracol interpreta a Carlos Pombo. Su rol es protagónico, pero en realidad comienza moviéndose en la villanía. Sebastián anticipa que a lo largo de la historia irá cambiando hasta volverse digno del amor de la estelar (Yuri Vargas).

"Es todo lo contrario a lo que había hecho. “Hasta ahora había hecho papeles muy blancos (…) Cuando me llegó este proyecto empecé a leer los libretos y me di cuenta que el mensaje que tiene que transmitir este personaje está al final y es que él se va a dar cuenta que no puede pasar por encima de nadie.

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Tú tienes que ser empático en la vida para tener lo que quieres. A Carlos, su ambición por llegar a este objetivo que es sacar adelante esta empresa, es tan grande que no le importa pasar por encima de su familia, de sus tías, de sus primos, de una mujer que tiene un corazón digno y al final, el merecido se lo va a llevar. Eso es lo que me pareció bonito al momento de interpretarlo”.

No quiere ser como Carlos. “Nunca, es un personaje al que se lo come su ambición, eso lo hace tomar muy malas decisiones”, pero reflexionando, tal vez solo coincide en un aspecto con él.

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“A mí la ambición por la actuación no se me acaba y es mi motor de vida. Me encanta tanto esta carrera que renuncié a mi vida, renuncié a todo por sacarla adelante y ahorita en este momento creo que no tengo como un techo, quisiera seguir actuando, haciendo personajes diferentes. Sentir que valió la pena tanto sacrificio, tanta guerra, tanta lucha".

Carvajal se siente más que bendecido no solo en lo laboral, sino en lo personal. “Llevo con mi chica 6 años. La amo, es la mujer de mi vida. Estoy feliz porque está viviendo conmigo aquí en Colombia. Tuvimos dos años en los que ella estaba en Finlandia y yo, aquí y ya ahorita estamos los dos juntos, completamente felices”.

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En busca del equilibrio y la salud mental

Y haciendo alusión al título de la novela al aire, le indagamos sobre cuál es el reciente lío en el que se vio involucrado.

“El lío más difícil que he tenido ahorita es un tema mental. Hace como un mes tuve cinco días en los que no podía dormir por estrés laboral. Creo que era ansiedad, estoy sacando adelante un personaje que ha sido como de los más difíciles que me ha tocado mi vida y quiero hacerlo muy bien. Esa ambición de sacar adelante los proyectos me pasó factura. Llegaba a mi casa y no conciliaba el sueño y al quinto día me desmayé. Entonces fue algo muy duro. Me tocó parar un poquito porque se me (sé que me )estaba quemando. ¿Lo saqué adelante?, por supuesto que sí, entendiendo que también hay momento para todo, hay momentos en los que hay que para parar”, dijo refiriéndose al rol que está desempeñando en la actualidad, pues mientras el público lo ve en ‘¿En qué lío me metí?’, graba ‘Dulce pecado’, producción en la que encarna a Jessi Uribe y que se ha convertido en su reciente desafío.

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