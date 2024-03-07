Sebastián Palacio, ex ‘Noticias Caracol’, hizo confesión sobre su salud mental

El periodista Sebastián Palacio, reconocido por su paso en Noticias Caracol y otros espacios informativos, decidió romper el silencio y hablar por primera vez de la depresión que lo ha acompañado desde su infancia. Lo hizo en el pódcast Conversaciones incómodas, en el que relató cómo identificó los primeros síntomas, el impacto en su vida y el tratamiento que ha seguido en compañía de profesionales de la salud.

Las palabras del antioqueño fueron compartidas justamente en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), una jornada que invita a reflexionar sobre la necesidad de hablar de la salud mental sin estigmas y de ofrecer herramientas de acompañamiento a quienes lo necesitan.

La lucha de Sebastián Palacio contra la depresión

Durante la conversación, el comunicador describió la depresión como “una enfermedad silenciosa que carcome el alma”. Recordó que desde muy niño sintió un vacío permanente, acompañado de tristeza y aislamiento social: “Uno no tiene un horizonte ni forma de salir de ese hueco. Hacia donde mires todo está nublado, todo está amargo, y lo único que pasa por tu mente es tristeza, desaparecer, no querer absolutamente nada”.

Sebastián Palacio explicó que, en su niñez, lo que entonces parecía simplemente tristeza, con los años entendió que era un cuadro depresivo que requería atención. “Quería apartarme de los niños, del juego, de la vida social. Empecé a decir que no a las invitaciones, a los amigos, a la familia, porque estaba viviendo un duelo permanente”, agregó.

El presentador, quien hoy hace parte de Teleantioquia Noticias, señaló que fue necesario acudir a psicólogos y psiquiatras, además de iniciar un tratamiento farmacológico que mantiene hasta hoy. “He tenido temporadas en las que suspendí el medicamento, pero siempre bajo supervisión profesional. Hace poco se me acabaron y tuve episodios durísimos; entonces me dije: que se me acabe lo que sea, menos el medicamento”, reconoció.

Además, subrayó que la depresión, lejos de ser una debilidad, es una condición que debe tratarse con la misma seriedad que cualquier otra enfermedad: “El cerebro se enferma, y si no lo tratas, empeora”.

“La depresión también impacta a la familia”: Sebastián Palacio

El periodista advirtió que esta condición no solo afecta a quien la padece, sino también a su entorno cercano. “Yo soy depresivo, pero mi mamá sufre, mi papá sufre, mis hermanos sufren. Involucra un núcleo importante”, señaló, al insistir en la importancia de hablar de salud mental con responsabilidad.

En medio de su testimonio, dejó un mensaje de esperanza: diferenciar entre la tristeza pasajera y la depresión es clave, y buscar ayuda puede marcar la diferencia. “Cuando pasas la línea de intentar atentar contra tu vida, ya es urgente acudir al médico”, concluyó en su charla con Conversaciones incómodas.

Prevención y líneas de apoyo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo, y la mayoría de los casos pueden prevenirse con atención oportuna.

En Colombia, por ejemplo, está disponible la Línea Nacional de Teleorientación en Salud Mental 106, con atención telefónica y por videollamadas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.