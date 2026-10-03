Sebastián Villalobos, de MasterChef, y su novia Camila terminaron: “No ha sido fácil”

La historia de amor del generador de contenido y actual participante de ‘MasterChef Celebrity‘ data desde la adolescencia de los dos, aunque hubo una ruptura hace cerca de cuatro años, la pareja se había solidificado con la llegada de su hija Isla, quien nació el 9 de mayo del 2025.

Santamaría, también generadora de contenido, dio a conocer en la tarde de este viernes 2 de octubre que su relación con el santandereano Sebastián Villlalobos llegó a su fin.

Lo hizo mediante un extenso comunicado en el que mencionó a la pequeña que tuvieron y explicó que será su única alusión al tema.

“Hay historias que uno sueña tan diferente, historias que crees que serán para siempre, y hay historias que, aunque no terminen como imaginábamos, siempre van a formar parte de quienes somos. Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Sebastián”, comenzó diciendo Santamría en el comunicado que puso en sus historias temporales de Instagram.

“No ha sido una decisión fácil de tomar. Más teniendo en cuenta que detrás de tantos años hay una historia, recuerdos, aprendizajes, muchísimo amor y, sobre todo una familia. No pienso entrar en detalles ni por acá ni con nadie, ni mucho menos convertir algo tan personal en un drama público”, puntualizó.

“No hay ganas de intentarlo”, Camila descarta reconciliación con Sebastián Villalobos

Más adelante aseveró que no hay posibilidad de una nueva oportunidad para la relación. “Solo quiero hacerlo por fin oficial primero justificando mi ausencia en muchos momentos, segundo desde la conciencia y madurez de que ya no hay ganas de intentarlo ni de un lado ni del otro, y además para pedirles respeto y cariño para ambas partes, en especial por nuestra hija”.

Al final indicó que se queda con lo vivido y agradeció. “Me quedo con todo lo bonito, con lo aprendido y con la tranquilidad de saber que algunas veces amar también significa saber cuándo dejar ir. Gracias a quienes nos han acompañado durante todos estos años y, sobre todo, a quienes sepan acompañarnos ahora desde el respeto”.

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Horas después de que Santamaría se pronunciara, Sebastián subió un breve texto que para los cibernautas podría ser la reacción a su situación.

“No todo pueden ser buenas noticias, pero quiero que sepan que estoy consciente en este momento de que hay una luz al final del túnel. Les escribo desde la tranquilidad, deseo el amor y deseo de respeto. Ahora mismo solo quiero que desde el cariño y el respeto puedan sentirse presentes y bueno… pueda entender que todas las personas pasan por momentos difíciles que solo a la pareja les corresponde solucionar. Los quiero”, aseveró el generador de contenido que según los rumores estaría entre los seis semifinalistas de ‘Masterchef Celebrity’.

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La última vez que la pareja apareció junta en las redes sociales fue en una publicación del 31 de agosto pasado cuando Sebastián posteó imágenes de momentos junto a Camila y a la pequeña Isla.

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