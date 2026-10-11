Sebastián Villalobos se pronunció sobre su ruptura de Camila: "No he abandonado a mi hija"

El pasado 2 de octubre Camila Santamaría sorprendió en redes sociales anunciando que su relación de más de cinco años con Sebastián Villalobos, quien actualmente está en pantalla en ‘MasterChef Celebrity’ había terminado.
“Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Sebastián”, escribió Santamaría en una de sus historias temporales de Instagram y luego sentenció: “Ya no hay ganas de intentarlo ni de un lado ni del otro”, descartando así cualquier posibilidad de reconciliación.
Sebastián esperó algunos días para pronunciarse oficialmente luego de que el tema se volviera tema de conversación. Hay que mencionar que Camila advirtió que no se pronunciaría más sobre el asunto.
"No voy a contar nuestra historia privada", Sebastián Villalobos
“He visto todo lo que se está diciendo sobre nuestra separación. Sé que cuando una relación termina públicamente, las personas buscan explicaciones y llenan los silencios con sus propias conclusiones. Algunas cosas que se están diciendo sobre mi simplemente no son ciertas”, comenzó escribiendo Villalobos en una primera historia de Instagram.
“No voy a contar nuestra historia privada ni voy a convertir una relación de seis años en una discusión pública. Hay una persona que merece estar completamente por fuera de todo esto: nuestra hija”, escribió refiriéndose a la pequeña Isla que es el fruto de la relación de Sebastián y Camila.
“Quiero dejar algo muy claro: mi relación de pareja terminó, mi relación como papá no. No he abandonado a mi hija. Voy a seguir estando presente para ella, amándola y asumiendo mi responsabilidad como padre. Les pido respeto, especialmente por ella. Lo demás, con el tiempo, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones”.
De igual manera en una segunda historia advirtió que viajaría pero eso no significa que desestime su realidad personal. “En los próximos días voy a viajar a España con American Eagle y voy a seguir compartiendo algunos proyectos, viajes y compromisos comerciales que ya estaban programados.
Nada de eso significa que estoy haciendo como si nada hubiera pasado o que mi vida personal no me importe. Son compromisos de trabajo que asumí antes de que todo esto sucediera y que tengo que cumplir. No puedo simplemente desaparecer de ellos o cancelar cada proyecto porque mi situación personal cambió”, escribió sobre el viaje en el que actualmente se encuentra cumpliendo dichos compromisos.
“Seguir trabajando también es parte de mi responsabilidad. Es lo que me permite seguir construyendo estabilidad para mi hija y cumplir con mis responsabilidades económicas como papá y con Cami como mamá de Isla. Así que probablemente van a ver sonrisas, viajes, campañas y contenido.
Eso no significa que detrás de una historia no exista una realidad. La vida sigue. Y yo también tengo que seguir haciendo mi trabajo”, puntualizó el santandereano.