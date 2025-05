Sebastián Yatra lanzó nuevo disco: “Hasta los retos en nuestra vida son milagros”

Sebastián Yatra está feliz por muchos motivos, está en su tierra, cerca de sus seres queridos y está estrenando nuevo disco, un trabajo musical lleno de significados personales y aprendizajes. Yatra, el músico de 30 años, el fanático de los rompecabezas y el amoroso hijo de Aníbal y María Adelaida, que empezó a componer hace casi dos décadas, venía madurando este álbum hace mucho tiempo y se emociona en esta charla con Vea al recordar todo el proceso que lo llevó a un feliz resultado.

“Siento que es un disco en el que me empecé a involucrar mucho más en la creación de los arreglos, meterme mucho más en la producción de las canciones. Y también es un disco donde muchas letras me sorprendieron”. Fotografía por: Felipe Marino editor fotografia

¿Por qué escogió el nombre “Milagro” para tu álbum?

El nombre nace como de un poquito de instinto, de premonición, porque desde que escribí “Fantasía” hace 7 años, quería que mi próximo disco de baladas o de ese estilo se llamara “Milagro”, todavía no sabía por qué. Hace como 3 años estaba leyendo un libro que me regaló mi cuñada, que se llama “Aver Turing to Love” (“Un regreso al amor”) y había una parte en que la chica que lo escribió da una definición distinta de lo que podía ser un milagro. Para ella, un milagro fue poder cambiar la perspectiva y ver las cosas desde otro punto de vista. A mí eso como el milagro, un cambio en la perspectiva, me pareció súper poderoso, porque no todo el mundo tiene acceso a todos los recursos a la educación o la casa que quiere, o a la relación que se sueña en ese momento, pero sí a nuestras emociones y a también a hacer un ejercicio de cambiar nuestro enfoque y empezar a ver la vida de una forma distinta, aceptar nuestra realidad y sobre eso que nos dio la vida, que nos dio Dios, como le quieras llamar, porque estamos todos libres de creer en lo que queramos creer, yo siempre digo que siempre y cuando vivamos desde el amor y el respeto crean lo que quieran, a partir de aceptar esa realidad, empezamos a construir desde ahí. También en la última novela de mi hermano, que es escritor, encontré un personaje que le dice al otro, ‘recuerda que la vida te niega los milagros hasta que te das cuenta que todo es un milagro’. Este disco nace desde el amor a la vida, desde una pasión muy grande por escribir y plasmar las emociones que me pasan por la cabeza.

¿La creación de este disco se basó en que todo es un milagro?

Sí, y en ver cada emoción como algo hermoso. Hay muchas canciones en el disco que nacen desde momentos tristes, pero siempre con una esperanza o con una sensación optimista cuando las terminas de escuchar. Creo que eso es bonito, porque hasta los retos en nuestra vida son milagros y son las cosas que nos ayudan a cuestionarnos y que nos obligan a crecer.

En este disco incluyó “Amén”, una canción muy especial y conmovedora

Sí es la letra. ‘Entendimos Amén y era que amen, entendimos ganen, y era que sanen entendimos oren y era pensaren que en los ojos de Dios somos iguales’, quien sea que creó este mundo perfecto en el que vivimos, estoy seguro que, lo último que quería es que estemos divididos o que por una persona pensar diferente a la otra o amar diferente a la otra existan guerras, dolor o el querer acabar los unos con los otros. Es una canción que invita a la unión, a la aceptación y a que es respetable la creencia de cada quien, pero siempre y cuando esa creencia permita que los demás también puedan amar y creer como quieren. Creo que estamos en un proceso muy bonito de expansión de nuestros corazones, de nuestras mentes y vamos en ese proceso y se está sintiendo, creo, que un cambio, va lento a veces o se siente que va lento, pero ahí está.

“He crecido mucho como líder”: Sebastián Yatra

¿Cómo ha cambiado la vida en todo este tiempo a partir del momento en que lanzó su tercer disco?

Sigo trabajando el mismo ritmo, pero es una vida también más pausada. Creo que he crecido mucho como líder. No tengo miedo ya de darme mi espacio, de poner mis límites y creo que sé más lo que quiero. Entonces no solo me cuido a mí, de las personas que tengo alrededor, también pienso más a largo plazo qué es sano y hasta qué punto llegar con las cosas. Soy una persona que quiere lograr muchas cosas en la vida, pero ahora más que por demostrarle a alguien algo o a demostrármelo a mí, es por la experiencia de vivirlo. Cuando lo vives por la experiencia y por el amor, lo puedes disfrutar más y no estás viviendo con esa presión de que tiene que pasar ya a costa de lo que sea.

¿En qué cree?

¿En qué creo? Es una buena pregunta, porque yo tengo una relación muy bonita con Dios. Sobre todo, porque soy colombiano, crecí en una familia católica que ha conocido a Dios a través del catolicismo. Llevo mi San Benito a todos lados. Rezo por el Padrenuestro, el Avemaría, hago muchas cosas que vienen desde este lugar del mundo, pero al tiempo he conocido otras culturas de gente que nunca ni les han hablado del catolicismo ni nada de esto, sino que les han enseñado otras formas de conectar con esa fuerza inexplicable que nos trajo hasta acá y también lo veo como algo hermoso, es como que creo un poquito en todo, creo en el amor en la vida y que esto no es una coincidencia. Todas estas cosas no pasan porque sí, pero, más que cualquier cosa, creo en la aceptación y en el querernos todos tal cual y como somos, porque si alguien le nace querer de cierta forma, si alguien le nace ser de una manera específica, aunque sea diferente a los demás, eso es natural, eso viene de la tierra del mundo, todos somos como hijos de este universo.

La alegría de volver a Colombia

Sebastián Yatra vive en Miami, pero lleva su país en el corazón. Con su inconfundible acento y con uno que otro dicho de su tierra, se emociona con la certeza de pasar más tiempo en el lugar que lo vio nacer.

Vive en Miami ¿Qué extraña de Colombia?

Extraño mucho a mis papás, a mis hermanos, extraño perderme momentos hermosos de la vida, no poder visitar todos los días a mi sobrina que nació hace dos meses. Extraño el sancocho, el ajiaco, los patacones, el patacón con hogao y limón, pero llevo a Colombia conmigo donde voy y tengo muchas ganas de empezar a venir más de nuevo, de ahora, que va a empezar esta temporada de gira, volver a cantar en Colombia y hacer un montón de cosas que me permitan seguir conociendo mi país, porque a lo largo de estos años he ido a muchos rincones de Colombia, pero creo que todavía me faltan muchos por conocer y gracias a Dios, la vida me ha dado la oportunidad de hacer cosas donde se me permitió poner la bandera de mi país en alto, por ejemplo cuando estuve en los Oscar o ahorita haciendo Broadway. Al final, no hay nada como la casa y todo siempre te trae de regreso ahí, por eso creo que este álbum también me hace cerrar con esta canción al lado de mi padre, porque es como el epicentro de todo, es el amor más puro.

¿Qué significa ser colombiano?

Ser colombiano creo que es una cosa de nacer con una fuerza inexplicable y una pasión como de guerrero, de poder sacar adelante la vida como sea, y eso me impresiona de los colombianos que van logrando cosas de alrededor del mundo, y cuando uno está en este país, la capacidad de trabajo que tenemos los colombianos, somos el país que más madruga en el planeta Tierra. Somos únicos.